Genom ett nytt reformpaket inför valet riktar sig Socialdemokraterna med en varning direkt till de kriminella som fuskar med skattemedel och utnyttjar arbetare på jobbet.

– Om vi får förtroendet att styra Sverige efter valet kommer vi att hitta er, granska er och röka ut er. Det kan jag lova, säger partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.

Hårdare straff

Partiet har tidigare presenterat en ”maffialag”, som ska ge polis och åklagare fler verktyg för att komma åt den organiserade brottsligheten.

Den lagen ska även bli användbar på arbetsplatser där gängen verkar, menar partiet.

S vill också införa en ny nivå för ekonomisk brottslighet, synnerligen grovt brott. Det ska kunna ge upp till tio års fängelse – jämfört med sex år som är det högsta i dag.

10 000 fler kontroller

Man kräver också att kontrollerna på svenska arbetsplatser ska öka. Fram till 2030 vill partiet att Arbetsmiljöverket och andra myndigheter ska göra 10 000 fler inspektioner.

Förra året genomfördes drygt 28 000 inspektioner – av dem var ungefär 10 000 oanmälda, enligt Arbetsmiljöverket.

– Vi vill öka alla typer, men framförallt så vill vi att de ska öka de oanmälda inspektionerna som görs tillsammans med polisen och Skatteverket. Inte minst i riskbranscher, säger Teresa Cavalho.

Högre böter för fusk

S vill också göra det dyrare för arbetsgivare att bryta mot arbetsmiljöregler på jobbet. De som fuskar upprepade gånger ska få högre och högre böter för varje gång.

Partiet pekar också ut särskilda riskbranscher, som bygg och anläggning, där de ser att fusk och kriminalitet får breda ut sig särskilt mycket.

För att komma åt det vill de begränsa antalet tillåtna underentreprenörsled till två.