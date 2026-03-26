I september förra året dog en 55-årig så kallad figurant, en frivillig statist, efter att ha träffats av en distraktionsgranat på Markstridskolan Kvarn utanför Motala. Tre personer är misstänkta för vållande till annans död.

Nu förbjuder Arbetsmiljöverket polisen att använda skarpa distraktionsgranater i utbildning och övning på grund av stora säkerhetsbrister, skriver Motala & Vadstena Tidning. Arbetsmiljöverket kräver att Polismyndigheten uppfyller vissa, sekretesskyddade, säkerhetskrav.

En distraktionsgranat brukar blixtra och smälla högt och syftet är att förvirra personer, till exempel när insatsstyrkan bryter sig in i ett hus.

Men förbudet från Arbetsmiljöverket spelar ingen större roll för polisen just nu, enligt MVT. Direkt efter olyckan valde polisen själva att stoppa liknande övningar med distraktionsgranater, i väntan på att förundersökningen om olyckan ska bli klar.