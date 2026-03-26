Kriminalvårdschefen Gabriel Wessman låser upp en lucka till ett fönster i den tunga grå celldörren.

– Alla är födda fria. Det första vi tar ifrån en människa som kommer hit är deras grundläggande rättighet att vara fri, säger han.



Vi är på anstalten Rosersberg, norr om Stockholm. Här ska en avdelning redan i sommar ta emot 15–17-åringar som har begått grova brott.

Det är regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna som drivit igenom ungdomsfängelserna och nu vill de gå ännu längre. Enligt ett nytt förslag vill de även sätta 13–14 åringar i fängelse. Då kan de hamna här på anstalten.

Massiv kritik

Förslaget har mötts av massiv kritik från flera håll. Polisen anser att yngre barn riskerar att rekryteras av kriminella gäng om straffåldern sänks. Domstolar att unga kriminella bör hanteras socialt, inte med straff.

Barnrättsorganisationer att det strider mot Barnkonventionen. Även Kriminalvården har motsatt sig planerna och menar att man inte är rustad för att ta hand om så unga barn.

Trots kritiken har regeringen valt att gå vidare med förslaget och flera instanser har ifrågasatt vad remissrundorna är till för om regeringen ändå inte lyssnar på dem.

Sekos representant på Rosersberg, kriminalvårdaren Robert Holmberg, tycker det är ett misslyckande att förslaget ens diskuteras.

– Men om det blir verklighet får vi ta oss an det här så gott det går, säger han.

Kritiken mot lagförslaget Polisen varnar för att ännu yngre barn kan dras in i kriminalitet om lagen ändras. Göta hovrätt menar att problemet med unga kriminella bör hanteras socialt, inte med straff. UNICEF Sverige kritiserar att regeringen går vidare trots att många instanser var kritiska mot det förra förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Seko anser att förslaget är signalpolitik och bland annat inte baserat på forskning Rädda Barnen och experter påpekar att förslaget strider mot Barnkonventionen och forskning om barns mognad. Kriminalvården varnar att fängelsestraff för unga kan få långsiktigt negativa konsekvenser. Brottsförebyggande rådet (Brå) pekar på att 13-åringar är ännu mindre mogna än 14-åringar och därför extra sårbara för straff. Läs mer

Hemtrevliga celler

Anstaltschefen Gabriel Wessman instämmer, men menar att socialtjänstens insatser för dömda ungdomar har byggt för mycket på frivillighet. Kriminalvården kan få dem att delta på ett bättre sätt, menar han.

– Motivation måste finnas för att det ska bli förändring. Men ibland måste man kanske tvinga fram den.

Gabriel Wessman och Robert Holmberg visar en av cellerna på Rosersberg som byggs om för ungdomarna.

Överslafen har tagits ner för att ungdomarna inte ska behöva dela cell, som de vuxna intagna gör. En del av väggen har målats skogsgrön för att bryta institutionskänslan.

– Det pratas också om att sätta upp gardiner för att göra det lite mer hemtrevligt, säger Gabriel Wessman.

Magnus inne i en av barncellerna på anstalten.

”Måste få konsekvens”

Genom fönstret lyser solen in i rummet. Vi är mars. Snön har smält utanför anstalten och våren ligger i luften. Men från cellen ser man ut på en sliten rastgård, och på byggnaden mittemot sitter stängsel och taggtråd.

– Man måste komma ihåg att de här ungdomarna har begått mycket grova brott. Någonstans måste det få en konsekvens.

– Det är inte jättelyxigt att bo på anstalt, säger Gabriel Wessman.

På rummen är det tänkt att ungdomarna ska vara inlåsta elva timmar per dygn. De får ha personliga saker som foton, teckningar, böcker, cd-skivor och gosedjur.

Tyngdtäcken mot ångest

Eftersom många av dem väntas ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kommer anstalten att köpa in tyngdtäcken. Det kan handla om diagnoser som adhd, autism och Tourettes syndrom.

– Tyngdtäcken kan hjälpa till att känna sig trygg på nätterna. Många kommer ha en fasad uppe, men när dörrarna stängs på kvällen kan gråten och ångesten komma, säger Gabriel Wessman, som menar att inlåsningen också kan skapa en känsla av trygghet.

I dag placeras dömda ungdomar i sluten vård inom Statens institutionsstyrelse (Sis). Men efter åratal av larm om att Sis misslyckats med sitt uppdrag beslutade regeringen och Sverigedemokraterna att göra om systemet.

Misslyckandet har bland annat berott på rymningar och våld på hemmen, att kriminella nätverk fortsatt styra ungdomar utifrån samt att många i personalen saknar rätt kompetens.

”Akut läge med gäng”

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har sagt att Sverige har ett akut läge med gäng, skjutningar och sprängningar. Antalet misstänkta 13- och 14-ringar för brott kopplade till skjutningar, sprängningar och bränder har tredubblats de senaste två åren, enligt en granskning av SVT Nyheter Väst.

Ungdomsfängelser ska ge dem en bättre chans att leva ett liv utan kriminalitet efter avtjänat straff.

Robert Holmberg berättar att många kriminalvårdare tidigare var tveksamma till att ta hand om 15–17-åringar, men att det nu har börjat accepteras eftersom man hoppas kunna göra skillnad för ungdomarna.

– Det har faktiskt varit en mer positiv anda än väntat när vi frågade vilka som kunde tänka sig att arbeta med det här, säger han.

Så blir ungdomsfängelserna Regeringen vill sänka straffbarhetsåldern från 15 till 13 år för vissa mycket grova brott, som mord, mordförsök, grov våldtäkt och sprängdåd. Förslaget är tillfälligt och gäller i fem år. Om lagförslaget blir verklighet kan även 13- och 14-åringar hamna i ungdomsfängelse från och med den 1 juli 2026. De som redan är placerade på Sis ungdomshem ska inte flyttas över till ungdomsfängelser. Det gäller bara dem som döms efter den 1 juli. Till en början ska Kumla och Rosersberg ta emot pojkar, och anstalten Sagsjön flickor. Totalt åtta fängelser förbereder sig för att kunna ta emot minderåriga. På Rosersberg planerar man för 20 ungdomar som ska delas in i grupper om sex. Det kommer finnas en isoleringsavdelning, skolsal, idrottshall och en rastgård för olika aktiviteter. Barn och vuxna ska hållas helt separata från varandra. Ungdomarna ska gå i skola, måndag till fredag, under tiden i fängelse. Läs mer

”Offer och förövare”

Gabriel Wessman tror att det svåraste blir att hantera diagnoserna och oarbetade trauman.

– Många av dem är både offer och förövare. De kan ha blivit utsatta för våld för att tvingas in i gäng, eller ha varit i gängkonflikter där de har misshandlat andra och själva misshandlats.

På anstalten ska ungdomarna gå i skolan eftersom alla barn i Sverige har skolplikt.

Frågan är hur Kriminalvården ska hantera dem som vägrar. För vuxna kan frånvaro från sysselsättning påverka frigivning eller permission.

– I samhället finns många unga som inte orkar gå till skolan och skyller på huvudvärk eller annat.

– Därför tror jag att det blir viktigare för oss att arbeta med motivation än med repressiva åtgärder.

Viktigt med beröm

Gabriel Wessman tycker också att beröm är viktigt. När vuxna intagna snickrar något fint i sin sysselsättning och får beröm säger många att det är första gången de får höra något sådant.

– Det kan vara likadant för de här ungdomarna. Att de aldrig tidigare har fått höra att de gjort något bra.