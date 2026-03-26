Bör jag vara orolig för mina kollegors säkerhet?

? Kan svårigheter med språket innebära en säkerhetsrisk?

Många på min arbetsplats har svårt att förstå svenska, jag är orolig över att det kan innebära en säkerhetsrisk för dem vid maskinellt arbete.

Har försökt snacka med närmsta chefen som viftar bort min oro. Nojar jag i onödan eller borde jag ta upp det här med facket?

! Det är viktigt att alla kan förstå varningsskyltar

Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön. I det ingår att göra riskbedömningar och vidta åtgärder för att skapa en säker arbetsmiljö.

När det gäller risker med maskinellt arbete ska arbetsgivaren arbeta för att ta bort riskerna. Arbetsgivaren ska använda tydliga skyltar, märkning och signaler för att varna för faran (arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2023:12).

I en bilaga till föreskriften finns bestämmelser om hur skyltar, märkning och signaler ska vara utformade. I bilagan kan man läsa att: ”Symbolerna ska vara så enkla som möjligt och bara innehålla nödvändiga detaljer. Skyltar ska så långt möjligt installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen och tar hänsyn till eventuella hinder.”

Det är viktigt att alla på arbetsplatsen kan förstå budskapet på uppsatta varningsskyltar. Varningen kan utformas med symboler – till exempel ett överstruket arbetsfordon för ett område där det är förbjudet att köra arbetsfordon. En sådan skylt innebär att språk inte blir ett hinder för att uppfatta faran.

Om det inte är möjligt att varna genom symboler har arbetsgivaren ansvar för att se till att de arbetstagare som befinner sig på arbetsplatsen behärskar det använda språket. Det kan innebära att varningstexten måste utformas på fler språk.

Om du har uppmärksammat en risk kan du ta upp denna med facket. Du kan också vända dig till skyddsombudet som tillsammans med arbetsgivaren arbetar förebyggande på arbetsplatsen.