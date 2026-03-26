Förtroendet för public service har länge varit lågt bland personer som sympatiserar med högerpartier.

Det är rimligt att ta den signalen på allvar och arbeta för att bygga upp ett starkare förtroende. Men inte på bekostnad av själva uppdraget.

Public service ska bedriva sitt uppdrag självständigt i förhållande till politiska intressen. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet.

När regeringsföreträdare och högerdebattörer länge har hamrat in budskapet att public service är vänstervridet, och samtidigt hotar med nedskärningar och förändrade uppdrag, är det inte konstigt om det tillslut har bidragit till en överdriven ängslighet.

Jasmine blev sur när Aladdin ljög

Det finns en fälla här. Den som försöker anpassa sig för mycket för att vinna någon annans kärlek är dömd att misslyckas.

Omtyckt ska man bli för den man egentligen är. Det är sensmoralen i bland annat Mean Girls, Doktor Glas och Aladdin.

I Mean Girls försöker huvudpersonen ändra klädstil och manér för att få sitta med populära Regina George på lunchen. Det slutar med att alla blir olyckliga och känner sig svikna.

SVT:s Regina George verkar just nu vara väljare som är “klart höger”.

Ton och innehåll känns hårdare. I TV-rutan syns mer blåljus och fler högerröster.

70/30 till högern

Nu har utrymmet för politiker, ledarskribenter och opinionsbildare i SVT:s Agenda granskats.

Den som känt på sig att högerpolitiker och tyckare hörs och syns väldigt mycket har haft rätt.

Tankesmedjan Katalys senaste rapport visar att borgerliga, konservativa och liberala röster sammantaget har fått 70 procent av talartiden.

Att regeringsföreträdare ska delta mer i Agenda eftersom de styr och behöver ställas till svars kan man förstå. Men bland ledarskribenter och opinionsbildare är fördelningen ännu skevare.

Hela fyra femtedelar är högerröster. I de 23 avsnitt av Agenda som sänts under mätperioden augusti till februari har Sveriges största tidnings ledarredaktion bara deltagit en gång.

Överträffat av SvD, DN och Expressen som alla tre toppar listan.

Charmoffensiven misslyckas

Samtidigt kommer nya siffror på förtroendet för public service från SOM-institutet. De bekräftar sagornas sensmoral.

Förtroendet störtdyker bland personer som identifierar sig som klart höger. Trots charmoffensiven.

Nu är det kanske läge att testa en annan taktik.

Högern kommer inte börja älska public service för att public service anpassar sig till högerpubliken.

Men public service riskerar att förlora något viktigare när de åbäkar sig: sitt oberoende.