Alla ska inte med, helt enkelt.

4 av 10 ensamstående föräldrar med låga inkomster kan inte äta sig mätta.

För fjärde året i rad släpper Röda Korset, Majblomman, Hyresgästföreningen och Rädda barnen en rapport om svenska barnfamiljers ekonomiska situation.

Barnfamiljers ekonomiska svårigheter 2026 är, som titeln avslöjar ingen munter läsning.

En oroväckande andel av de tillfrågade lever under ständig ekonomisk stress och press.

Brödköer och barn som vräks

Vräkningarna av barn ökade 2025, trots uttalad nollvision. Ensamstående föräldrar med låga inkomster halkar efter allt mer.

Fler känner oro och fler uppger att de inte har råd med det mest basala.

Och vi har ju brödköer. Utanför kyrkor och andra organisationer som erbjuder varor och måltider ringlar sig köerna långa.

Det är unga, äldre, föräldrar med barn och personer i arbetskläder.

Fattigdom är en subjektiv bedömning, svarade socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) när hon intervjuades i Dagens ETC i början på Mars.

På frågan vad föräldrar skulle göra med 1 000 kronor mer i månaden svarar de tillfrågade saker som ”slippa panta burkar” och ”kunna hitta på något med familjen”.

Objektivt sett rör det sig alltså för en växande andel föräldrar i Sverige inte om några extravaganser.

Färre barn växer upp fattiga

Samtidigt släpper Statistiska Centralbyrån nya siffror som visar att barnfattigdomen i Sverige minskar och är den lägsta på 10 år.

Vad ska man tro? Går det dåligt eller är vi på rätt väg?

En minskning med tio procent är ju bra. Det innebär ju fler barn har möjlighet att fokusera på att vara barn, helt enkelt.

Men siffrorna visar också på ett nytt Sverige.

De regionala skillnaderna ökar, vilket innebär att barnfattigdomen inte minskar överallt. I hela 21 kommuner lever över 10 procent av barnen under fattigdomsgränsen.

Detta framgår även i Barnfamiljers ekonomiska svårigheter 2026, där det klart och tydligt framgår att de föräldrar som inte har låga inkomster fått det bättre, medan andra står kvar som stampar i samma ekonomiska dy.

Kostnadschock och reallöneminskningar

Hur blev det så här?

En anledning är så klart en osäker omvärld och skenande levnadskostnader. Detta älskar politiker och näringsliv att peka på.

Men i samma veva borde då reallönesänkningar lyftas fram.

Arbetande människor har fått mindre i plånboken redan innan magar ska mättas och räkningar ska betalas.

Löntagare skulle ta ansvar, stå tillbaka och förväntades förstå varför deras köpkraft minskade.

Arbetslösheten och en försvagad a-kassa drabbar också barn. På flera håll i landet saknas både stöd och utbildning för att komma i arbete, men också tjänster att söka.

Statskassan minskar

Samtidigt har ju skatten sänkts. Lite för alla men allra mest för de som redan har.

Nu lever vi i ett Sverige där statskassan minskar (i relation till BNP).

Välfärdsskulden blir tydlig för allt fler. Neddragningar, nedläggningar, höjda kostnader för vårdbesök och medicin. För att inte tala om arbetsvillkoren för alla dem som arbetar inom den.

Och de ekonomiska klyftorna är större än någonsin.

Det går 71 industriarbetarlöner på en vd-lön. Enligt LO:s senaste rapport drar övriga tjänstemän också ifrån arbetarlönerna.

Föräldrar som vänder på varenda krona målas upp som misslyckade latmaskar av politiker, som faktiskt har gjort mer för sin egen ekonomi än för dessa barnfamiljer.

Finns pengar i Sverige

Sverige är på plats 13 på OECD:s välståndsliga. Vår BNP per capita, som avgör placering där, är alltså hög. Det finns pengar, men de fördelas väldigt ojämnt.

Det förklarar varför det samtidigt som en sådan här rapport släpps kan skrivas nyheter om att nya försäljningsrekord för dyra bostäder och att fler tar sig ur fattigdom.

Det förklarar också varför det i vissa delar av landet ser ljust ut, medan livet på andra ställen blir allt svårare, mörkare.

Det är detta samhälle vår regering vill ha, detta är liksom poängen med politiken.

En ”lite svinn får man räkna med”-inställning som genomsyrar exakt alla beslut.

Alla ska inte med, helt enkelt.

Men ett samhälle där vissas framgång firas mer än andras undergång drabbar till syvende och sist barn.

En sådan människosyn kan vi bara inte acceptera.