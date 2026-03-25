”Posten ska fungera – både i vardag och i kris”

Det talas ofta om att breven är på väg bort. Att utvecklingen är oundviklig. Och visst, sedan millennieskiftet har brevvolymerna minskat med 70 procent.

Men bakom siffrorna finns verkligheten.

Det handlar om människor. Om brevbärare som får längre rundor, mer tid i bilen och färre kollegor kvar. Om arbetsplatser som försvinner och en vardag som förändras snabbt.

I kris kan fysiska leveranser bli livsviktiga

Och behovet av att posten faktiskt fungerar har inte försvunnit. Fortfarande väntar människor på besked från vården, från myndigheter, från samhället.

När jag följer rapporteringen från Ukraina slår det mig hur snabbt det digitala kan slås ut. När internet ligger nere blir det plötsligt det fysiska som bär samhället.

Information, kontakt, livsviktiga besked.

För soldater och civila har fungerande leveranser av meddelanden varit avgörande.

Det sätter vår egen utveckling i ett annat ljus.

För samtidigt som vi pratar om effektiviseringar och färre utdelningsdagar, så lever vi i en tid som blir alltmer orolig.

Då borde vi kanske ställa oss en annan fråga: vad behöver vi för att samhället ska fungera även när det verkligen gäller?

Danmark – ett varnande exempel

Danmark visar vad som kan hända annars. Där har man lämnat över ansvaret till marknaden. Resultatet har blivit förseningar, borttappade brev och minskad tillit.

Det är svårt att se det som något annat än en varning.

För mig är svaret ganska enkelt. Vissa saker ska bara fungera. Både i vardagen och i kris.

Posten är en sådan sak.