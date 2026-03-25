Lista: 81 jobb som kan ge rätt att stanna i Sverige

Migrationsverket har, på uppdrag av regeringen, tagit fram en lista med 81 yrken.

Yrkena föreslås undantas från de nya, högre lönekraven för arbetskraftsinvandrare som börjar gälla den 1 juni.

Det betyder att personer som jobbar inom något av yrkena inte behöver nå upp till kravet att tjäna 90 procent av den svenska medianlönen – i dag omkring 33 400 kronor – för att få arbetstillstånd i Sverige.

Det nya lönekravet har väckt mycket kritik, inte minst inom äldreomsorgen, där personal som inte når upp till nya lönenivån blivit utvisade.

Så har yrkena valts ut

Sedan dess har regeringen landat i en kompromiss och anser att det behövs undantag från de striktare lönereglerna.

Migrationsverket har nu tagit fram en lista på yrken som kan undantas, genom att väga samman tre saker:

Brist på arbetskraft i yrket, om de lägsta lönerna i branschen ligger under det nya lönekravet och om det redan finns en tydlig arbetskraftsinvandring i en viss bransch.

Dessutom har jobb som räknas som lågkvalificerade sorterats bort.

Tre olika förslag

Migrationsverket presenterar tre alternativ.

En lista med 81 yrken, och två kortare där man kapat ned antalet yrken till 55 yrken respektive 21 yrken.

I de olika listorna vägs olika aspekter tyngre än andra (se faktaruta).

Regeringen ska utifrån detta göra en egen lista. Om det kommer att sluta med ett av de tre alternativen, eller någon slags kombination, är oklart.

Äldreomsorg, bygg och industri

Gemensamt för listorna är att jobb inom bygg och industri samt vård och omsorg dominerar.

Exempelvis finns murare, plåtslagare, vårdbiträden och undersköterskor med i alla av Migrationsverkets yrkesförslag.

När man som invandrare söker arbetstillstånd inom något av yrkena ska man inte behöva nå upp till det höjda lönekravet. Enligt förslaget ska man i stället få lön i nivå med ”kollektivavtal eller praxis i yrket”.

En i många fall klart lägre lönenivå.

Därför införs högre lönekrav

Bakgrunden till de nya reglerna för arbetskraftsinvandring som regeringen infört är att de vill minska delar av arbetskraftsinvandringen, främst till lågkvalificerade jobb.

Syftet är att personer som redan bor i Sverige i första hand ska ta de jobb som finns här, särskilt när arbetslösheten är hög.

Samtidigt bedömer regeringen att vissa branscher, trots arbetslösheten, har för stora svårigheter att hitta personal. Därför vill man göra undantag för vissa yrken.

Tidigare förslag fick kritik

Redan i somras tog Migrationsverket fram en lista på bristyrken att undanta från lönekrav för arbetskraftsinvandring – då med 152 yrken.

Listan fick dock kalla handen av regeringen – som ville ha en betydligt kortare lista med färre yrken.

I Migrationsverkets nya förslag har därför flera yrken strukits – som bussförare, städare och bärplockare.

Det motiverar Migrationsverket bland annat med att jobben har för låga kvalifikationskrav och att risken för att utländsk arbetskraft utnyttjas är hög.

Besked innan sommaren

Nu ska regeringen ta ställning till förslaget från Migrationsverket.

Ett slutligt besked om vilka yrken som ska undantas kommer att komma under våren, enligt Regeringskansliets presstjänst.

Lista: Yrkena som kan få undantag från lönekrav Migrationsverkets förslag utgår från tre faktorer: brist på arbetskraft, lönenivå i yrket och om det redan finns arbetskraftsinvandring i yrket. I förslaget finns tre olika listor med olika fokus, som regeringen kan välja bland:

• 81 yrken: alla faktorer väger lika

• 55 yrken: yrkena med lägst löner

• 21 yrken: yrkena med lägst löner och med flest arbetskraftsinvandrare sedan tidigare Se listan på 81 yrken nedan: Kockar och kallskänkor

Hovmästare och servitörer

Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende

Undersköterskor, vård- och specialavdelning

Vårdbiträden

Väktare och ordningsvakter

Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bär

Trädgårdsodlare

Trädgårdsanläggare m.fl.

Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur

Skogsarbetare

Murare m.fl.

Betongarbetare

Anläggningsarbetare

Takmontörer

Isoleringsmontörer

Glastekniker

VVS-montörer m.fl.

Lackerare och industrimålare

Saneringsarbetare m.fl.

Gjutare

Svetsare och gasskärare

Byggnads- och ventilationsplåtslagare

Tunnplåtslagare

Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare

Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete

Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer

Underhållsmekaniker och maskinreparatörer

Installations- och serviceelektriker

Industrielektriker

Distributionselektriker

Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.

Slaktare och styckare m.fl.

Bagare och konditorer

Maskinoperatörer, ytbehandling

Maskinoperatörer, plastindustri

Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri

Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m.

Andra process- och maskinoperatörer

Processövervakare, kemisk industri

Övriga drifttekniker och processövervakare

Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning

Taxiförare m.fl.

Lastbilsförare m.fl.



Restaurang- och kökschefer, nivå 1

Restaurang- och kökschefer, nivå 2

Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering

Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik

Specialister inom miljöskydd och miljöteknik

AT-läkare

Övriga läkare

Forskarassistenter m.fl.

Doktorander

Övriga universitets- och högskolelärare

Gymnasielärare

Grundskollärare

Revisorer m.fl.

Personal- och HR-specialister

Utvecklare inom spel och digitala media

Systemtestare och testledare

Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering

Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning

Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik

Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik

Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik

Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi

GIS- och kartingenjörer

Övriga ingenjörer och tekniker

Biomedicinska analytiker m.fl.

Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl.

Laboratorieingenjörer

Djursjukskötare m.fl.

Inköpare och upphandlare

Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl.

Säkerhetsinspektörer m.fl.

Pastorer m.fl.

Köksmästare och souschefer

Drifttekniker, IT

Supporttekniker, IT

Systemadministratörer

Nätverks- och systemtekniker m.fl.