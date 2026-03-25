Lista: 81 jobb som kan ge rätt att stanna i Sverige
Invandringen till Sverige stramas åt på flera håll – men för arbetskraftsinvandrare vill regeringen göra tvärtom. För kockar, undersköterskor och slaktare – och 78 andra yrken – föreslås det nu bli lättare att komma hit och jobba framöver.
Migrationsverket har, på uppdrag av regeringen, tagit fram en lista med 81 yrken.
Yrkena föreslås undantas från de nya, högre lönekraven för arbetskraftsinvandrare som börjar gälla den 1 juni.
Det betyder att personer som jobbar inom något av yrkena inte behöver nå upp till kravet att tjäna 90 procent av den svenska medianlönen – i dag omkring 33 400 kronor – för att få arbetstillstånd i Sverige.
Det nya lönekravet har väckt mycket kritik, inte minst inom äldreomsorgen, där personal som inte når upp till nya lönenivån blivit utvisade.
Så har yrkena valts ut
Sedan dess har regeringen landat i en kompromiss och anser att det behövs undantag från de striktare lönereglerna.
Migrationsverket har nu tagit fram en lista på yrken som kan undantas, genom att väga samman tre saker:
Brist på arbetskraft i yrket, om de lägsta lönerna i branschen ligger under det nya lönekravet och om det redan finns en tydlig arbetskraftsinvandring i en viss bransch.
Dessutom har jobb som räknas som lågkvalificerade sorterats bort.
Tre olika förslag
Migrationsverket presenterar tre alternativ.
En lista med 81 yrken, och två kortare där man kapat ned antalet yrken till 55 yrken respektive 21 yrken.
I de olika listorna vägs olika aspekter tyngre än andra (se faktaruta).
Regeringen ska utifrån detta göra en egen lista. Om det kommer att sluta med ett av de tre alternativen, eller någon slags kombination, är oklart.
Äldreomsorg, bygg och industri
Gemensamt för listorna är att jobb inom bygg och industri samt vård och omsorg dominerar.
Exempelvis finns murare, plåtslagare, vårdbiträden och undersköterskor med i alla av Migrationsverkets yrkesförslag.
När man som invandrare söker arbetstillstånd inom något av yrkena ska man inte behöva nå upp till det höjda lönekravet. Enligt förslaget ska man i stället få lön i nivå med ”kollektivavtal eller praxis i yrket”.
En i många fall klart lägre lönenivå.
Därför införs högre lönekrav
Bakgrunden till de nya reglerna för arbetskraftsinvandring som regeringen infört är att de vill minska delar av arbetskraftsinvandringen, främst till lågkvalificerade jobb.
Syftet är att personer som redan bor i Sverige i första hand ska ta de jobb som finns här, särskilt när arbetslösheten är hög.
Samtidigt bedömer regeringen att vissa branscher, trots arbetslösheten, har för stora svårigheter att hitta personal. Därför vill man göra undantag för vissa yrken.
Tidigare förslag fick kritik
Redan i somras tog Migrationsverket fram en lista på bristyrken att undanta från lönekrav för arbetskraftsinvandring – då med 152 yrken.
Listan fick dock kalla handen av regeringen – som ville ha en betydligt kortare lista med färre yrken.
I Migrationsverkets nya förslag har därför flera yrken strukits – som bussförare, städare och bärplockare.
Det motiverar Migrationsverket bland annat med att jobben har för låga kvalifikationskrav och att risken för att utländsk arbetskraft utnyttjas är hög.
Besked innan sommaren
Nu ska regeringen ta ställning till förslaget från Migrationsverket.
Ett slutligt besked om vilka yrken som ska undantas kommer att komma under våren, enligt Regeringskansliets presstjänst.