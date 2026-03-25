Gamla låg i urin – nu ska kaosboendet Granliden granskas

Artikeln i korthet Efter Kommunalarbetarens avslöjanden kommer det göras en extern utredning av konflikterna och bristerna på Granlidens äldreboende i Göteborg.

Våra avslöjanden om äldre som legat i sitt eget urin och avföring har fått politikerna att reagera.

Intern information visar också att personal uppmanas att inte äta av de äldres mat, något personal larmat om men Göteborgs stad förnekat förekommit.

Kommunalarbetaren har gjort flera avslöjanden på det kommunala äldreboendet Granliden i Göteborg de senaste veckorna.

I en stor granskning har vi gått till botten med ett urspårat personalbråk, som slutat med fasttejpat könshår på skåp, ett 30-tal polisanmälningar och väktare som ska skydda kollegor från varandra.

Men inte nog med det.

Flera anställda har larmat om äldre som får ligga kvar i sin egen urin, avföring och inte heller får duscha på flera veckor.

Göteborgs stad har både i en rapport om Granliden, och i en intervju med Kommunalarbetaren, upprepat samma sak: händelserna sticker inte ut, det sker ju liknande händelser på fler ställen.

Reagerat på avslöjandena

Efter att ha läst om äldre som får ligga i sin egen urin sätter flera politiker ned foten.

– För många i nämnden var detaljerna som framkom i er rapportering något nytt, säger Dan-Ove Marcelind (KD), kommunalråd.

Så sent som förra veckan kunde vi även avslöja att en åklagare utreder en anmälan om en misstänkt våldtäkt på boendet.

Nu får haveriet på Granliden politiska konsekvenser.

Oppositionen, alltså Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Demokraterna, har med stöd av Centerpartiet röstat igenom ett nytt beslut i äldre samt vård-och omsorgsnämnden.

Beslutet innebär att kommunen ”skyndsamt” ska tillsätta eller upphandla en extern utredning.

Ur Äldre samt vård- och omsorgsnämndens handlingar.

Vill inte normalisera brister

I det skriftliga yrkandet hänvisar man till larmen som Kommunalarbetaren avslöjat.

– I intervjun med er sa man att det inte skiljer sig nämnvärt från avvikelser i övrigt inom staden. Om det stämmer blir man ju orolig. Vi får inte normalisera den här typen av händelser inom staden, att man får ligga i sin egen avföring eller inte blir vänd under natten, säger Dan-Ove Marcelind.

Rent krasst har ju dessa händelser redan skett. Vad hoppas du att en extern utredning ska göra?

– Det är väldigt speciellt att det handlar om en konflikt mellan anställda i det här fallet. Det finns många lärdomar att dra, metoder vi kan utveckla, för att motverka att liknande händer i framtiden. Det är uppenbart att saker som skulle ha gjorts inte gjordes i tid på Granliden.

Bättre på bakgrundskontroller

Ett annat krav som politikerna nu fått igenom handlar om skärpta rutiner vid nyanställningar.

Med det menas hur staden tar referenser eller gör bakgrundskontroller.

En av flera orsaker till det är Kommunalarbetarens avslöjande om att en anställd på Granliden tidigare fått sparken från hemtjänsten.

Det rödgröna styret stod inte bakom oppositionens beslut, som ändå klubbades igenom.

Förklaringen är att en extern granskning av Granliden hade hänt ändå, enligt Marina Johansson (S), ordförande i kommunstyrelsen.

– Förvaltningen har själva reflekterat och sagt att de behöver få hjälp utifrån för att bli bättre och skickligare på att förebygga den här typen av konflikter. De vill se över arbetsmiljöhanteringen och de arbetsrättsliga processerna i detta, säger hon.

Marina Johansson (S), ordförande i kommunstyrelsen.

En person fortsatt avstängd

En del av det ”arbetsrättsliga”, som rapporterats i media, handlar om att tre anställda och en enhetschef blev avstängda från jobbet tidigare i år.

I dagsläget är en person fortsatt avstängd, enligt Göteborgs stad.

En av de avstängda har fått nytt jobb och två av de andra är arbetsbefriade med lön i väntan på omplacering.

De har enligt dem själva fortfarande inte fått veta varför de stängdes av.

Chef: Ät inte de boendes mat

Kommunalarbetaren har tidigare berättat om personal som slagit larm om att kollegor äter av de boendes mat.

Göteborgs stad har hela tiden sagt att det inte finns bevis för att det förekommer.

Men i information som skickats ut från ett personalmöte i februari som vi har tagit del av, påminner en av enhetscheferna om att det inte är tillåtet att äta av de boendes mat.

Ur utskicket till personalen.

Marina Johansson igen:

– Jag har svårt att uttala mig om det, men det borde vara en självklarhet att man inte äter av de boendes mat. Det är jätteviktigt att cheferna ser det, tar tag i det och jobbar med tydliga regler. Det finns avvikelser och brister och problem i stort i omsorgen, det ska vi vara tydliga med, säger Marina Johansson.