UPPDATERAD KLOCKAN 18.36

En skottlossning inträffade under onsdagseftermiddagen strax efter klockan 15 på en buss i Tyresö utanför Stockholm. En person ska ha blivit allvarligt skadad. Gärningspersonen var vid 16.30-tiden ännu inte gripen.

– Jakten pågår med hundar, patruller och helikoptrar. Det var också många som blev vittne till händelsen som vi håller förhör med, säger Daniel Wikdahl, på Stockholmspolisens presstjänst.

Enligt Storstockholms lokaltrafik (SL) befann sig ett tjugotal passagerare på bussen och att det var bussföraren själv som larmade sin arbetsgivare som i sin tur ringde polisen.

– Det är företaget Nobina som kör våra bussar i området och de kommer att sätta in krisstödsinsatser, säger Sophie Gunnarsson på SL:s presstjänst.

Kamratstödjare på plats

David Erixon, presschef på Nobina säger att föraren tas om hand av företaget.

– Det är vårt fulla fokus. Det är en väldigt allvarlig händelse han har varit med om. Vi hade snabbt en trafikledare, som också är utbildad kamratstödjare, på plats.

Bussföraren kommer nu att få det krisstöd som behövs av Företagshälsovården.

Nobina har även extra personal på plats i området ifall andra anställda känner oro.

David Erixon säger att Nobina har rutiner och kontinuerliga övningar när det gäller bussolyckor och andra incidenter.

– Det gör att vi snabbt kan ha stöd på plats även vid en sådan här ovanlig händelse.

Skottlossningen inträffade vid Tyresö gymnasiums busshållplats och flera skolor och förskolor inrymdes under eftermiddagen. Tyresö kommun skriver på sin hemsida att både gymnasieskolan och Tyresö komvux (C3L) håller öppet under torsdagen med krisstöd på plats.