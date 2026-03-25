Artikeln i korthet Ekonomin för många barnfamiljer har blivit bättre de senaste åren. Färre är oroliga för pengar nu än tidigare, visar ny rapport.

Samtidigt har ensamstående föräldrar med låg inkomst fortfarande det tufft. De som tjänar under 30 000 kronor i månaden har svårt att få pengarna att räcka till mat och saker barnen behöver. Det kan påverka barnens vardag och skola, enligt Rädda Barnen.

Organisationerna bakom rapporten vill därför att flera bidrag höjs och att barn får gratis kollektivtrafik och gratis frukost i skolan.

För fjärde året i rad har Rädda Barnen tillsammans med Röda Korset, Majblomman och Hyresgästföreningen frågat svenska barnfamiljer om deras ekonomiska situation.

Den generella bilden är att det går bättre nu.

Andelen barnfamiljer som oroar sig för sin ekonomi har minskat från 41 till 24 procent de senaste fyra åren.

Men inte alla känner en lättnad.

Inte råd med mat

Bland ensamstående föräldrar med inkomster under 30 000 kronor i månaden har oron inte minskat. Åtta av tio uppger att de är oroliga för sin ekonomi – samma nivå som för fyra år sedan.

I gruppen säger runt åtta av tio också att de inte har råd att göra utflykter med barnen, som att gå bio, kafé eller till simhallen. Hälften att de inte har råd att köpa näringsriktig mat.

Klyftan mellan familjer med låga inkomster och de flesta andra har alltså blivit större.

Kvinnor är i majoritet i gruppen ensamstående föräldrar med lägre inkomster, men i övrigt är det en stor variation av personer.

Heltidsjobb räcker inte

En del är arbetslösa och vissa jobbar deltid, men det finns även de som har ett heltidsjobb.

– Jag träffade en heltidsarbetande, ensamstående mamma med tre barn i Hedemora. Efter att räkningarna betalats har hon mindre än tusen kronor kvar. Det förstår ju vem som helst inte är hållbart, säger Ulrika Modéer, generalsekreterare för Röda Korset.

I hennes organisation märks det att behoven av hjälp med det mest grundläggande växer, berättar hon.

– Vi ser fler barn och unga som kommer hungriga till skolan. Föräldrar som beskriver att det är ett stort och tungt steg att gå till Röda Korset och be om en matkasse, men att de måste.

”Tackar nej till kalas”

Och barnen i familjerna är de som drabbas hårdast, säger Sara Damber, Sverigechef på Rädda Barnen.

– De vågar inte ta hem kompisar efter skolan eftersom det inte finns mat att bjuda på. De tackar nej till kalas för att familjen inte har råd med presenter.

När barnen jämför sig med sina kompisar och det andra har så uppstår en känsla av utanförskap som påverkar alla delar av livet, säger hon.

– De upplever mer stress och oro och har svårare att koncentrera sig i skolan.

Ställer krav på politikerna

I rapporten pekar organisationerna ut flera konkreta krav på åtgärder för att de mest utsatta familjerna ska få det bättre:

Höjt barnbidrag, försörjningsstöd och bostadsbidrag så att de följer prisutvecklingen i övrigt i samhället.

Kostnadsfri frukost till elever i skolan.

Kostnadsfri kollektivtrafik för barn.

– Det ska inte behöva vara såhär. Samhället måste ta större ansvar för barnen, säger Sara Damber.