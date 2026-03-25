A-kassekollen: Så mycket pengar får du om du blir arbetslös
Rädd för att bli arbetslös och inte kunna betala räkningarna? Arbetets verktyg A-kassekollen hjälper dig att räkna ut hur mycket du skulle få i ersättning. Fackens inkomstförsäkring kan ge dig extra pengar.
Fackens inkomstförsäkringar
De flesta förbunden har en inkomstförsäkring, som ger extra pengar, och som ingår i medlemsavgiften (kolumn 2 och 3). Dessutom kan man oftast teckna en frivillig tilläggsförsäkring, som kan ge ännu mer pengar och fler dagar (kolumn 4 och 5).
|Fackförbund
|Ingår i medlemsavgiften: Försäkrar lön upp till
|Ingår: Antal dagar
|Tilläggsförsäkring: Lön upp till
|Tillägg: Extra dagar
|Akademikerförbundet SSR
|100 000
|140
|160 000
|160
|Akavia
|100 000
|150
|160 000
|150
|Arbetsterapeuterna
|50 000
|120
|160 000
|180
|Byggnads
|DIK
|100 000
|120
|160 000
|180
|Elektrikerförbundet
|80 000
|100
|160 000
|200
|Fastighets
|Finansförbundet
|80 000
|120
|120 000
|180
|Forena
|60 000
|120
|100 000
|180
|Fysioterapeuterna
|50 000
|120
|110 000
|180
|GS
|45 000
|150
|160 000
|150
|Handels
|100 000
|100
|160 000
|200
|Hotell- och restaurang
|50 000
|100
|160 000
|200
|IF Metall
|60 000
|100
|160 000
|200
|Journalistförbundet
|60 000
|150
|120 000
|120
|Kommunal
|45 000
|150
|160 000
|Kyrkans akademikerförbund
|100 000
|150
|Läkarförbundet
|100 000
|120
|160 000
|180
|Ledarna
|80 000
|150
|170 000
|100
|Livs
|200 000
|200
|160 000
|100
|Musikerförbundet
|Naturvetarna
|100 000
|150
|160 000
|180
|Pappers
|50 000
|300
|160 000
|Psykologförbundet
|80 000
|120
|140 000
|180
|Säljarna
|60 000
|60
|80 000
|120
|Seko
|1 000 000
|100
|160 000
|200
|Sjöbefälsföreningen
|SRAT
|100 000
|150
|160 000
|150
|ST
|80 000
|150
|160 000
|150
|SULF
|80 000
|175
|160 000
|125
|Sveriges arkitekter
|100 000
|120
|160 000
|180
|Sveriges farmaceuter
|80 000
|120
|160 000
|180
|Sveriges ingenjörer
|100 000
|150
|160 000
|150
|Sveriges Lärare
|100 000
|150
|Sveriges skolledare
|100 000
|150
|Tjänstetandläkarna
|80 000
|100
|160 000
|200
|Transport
|80 000
|100
|160 000
|200
|Unionen
|60 000
|150
|150 000
|50
|Vårdförbundet
|100 000
|150
|160 000
|150
|Veterinärförbundet
|60 000
|120
|120 000
|180
|Vision
|100 000
|160
|100 000
|100