Ett bättre arbetsliv kräver modig journalistik

A-kassekollen: Så mycket pengar får du om du blir arbetslös

Rädd för att bli arbetslös och inte kunna betala räkningarna? Arbetets verktyg A-kassekollen hjälper dig att räkna ut hur mycket du skulle få i ersättning. Fackens inkomstförsäkring kan ge dig extra pengar.

Fackens inkomstförsäkringar

De flesta förbunden har en inkomstförsäkring, som ger extra pengar, och som ingår i medlemsavgiften (kolumn 2 och 3). Dessutom kan man oftast teckna en frivillig tilläggsförsäkring, som kan ge ännu mer pengar och fler dagar (kolumn 4 och 5).

FackförbundIngår i medlemsavgiften: Försäkrar lön upp tillIngår: Antal dagarTilläggsförsäkring: Lön upp tillTillägg: Extra dagar
Akademikerförbundet SSR100 000140 160 000160
Akavia100 000150 160 000150
Arbetsterapeuterna50 000120 160 000180
Byggnads
DIK100 000120 160 000180
Elektrikerförbundet80 000100 160 000200
Fastighets
Finansförbundet80 000120 120 000180
Forena60 000120 100 000180
Fysioterapeuterna50 000120 110 000180
GS45 000150 160 000150
Handels100 000100 160 000200
Hotell- och restaurang50 000100 160 000200
IF Metall60 000100 160 000200
Journalistförbundet60 000150 120 000120
Kommunal45 000150 160 000
Kyrkans akademikerförbund100 000150
Läkarförbundet100 000120 160 000180
Ledarna80 000150 170 000100
Livs200 000200 160 000100
Musikerförbundet
Naturvetarna100 000150 160 000180
Pappers50 000300 160 000
Psykologförbundet80 000120 140 000180
Säljarna60 0006080 000120
Seko1 000 000100 160 000200
Sjöbefälsföreningen
SRAT100 000150 160 000150
ST80 000150 160 000150
SULF80 000175 160 000125
Sveriges arkitekter100 000120 160 000180
Sveriges farmaceuter80 000120 160 000180
Sveriges ingenjörer100 000150 160 000150
Sveriges Lärare100 000150
Sveriges skolledare100 000150
Tjänstetandläkarna80 000100 160 000200
Transport80 000100 160 000200
Unionen60 000150 150 00050
Vårdförbundet100 000150 160 000150
Veterinärförbundet60 000120 120 000180
Vision100 000160100 000100
Fotnot: Saknas uppgift innebär det att förbundet inte erbjuder någon inkomstförsäkring.
Elin Steen
Journalist och programmerare. Gillar att göra det svåra lätt att förstå genom att kombinera bild, text, film och interaktiv grafik.
Mattias Dahlgren, Reporter
Tips? Hör gärna av dig på 070-242 22 56 eller mejla mattias.dahlgren@arbetet.se.
