Utnyttjad arbetare fick äta hundmat – Byggnads ordförande: ”Inte förvånad”

Artikeln i korthet Tre män från Polen har utnyttjats som byggjobbare i Skåne under mycket svåra förhållanden. Mannen som lockade dem dit dömdes nyligen för människohandel och människoexploatering.

Facket Byggnads ordförande Kim Söderström menar att sådana fall är en fråga för polisen, men betonar att den som köper byggtjänster har ansvar att kolla upp företaget.

Kim Söderström menar att det krävs både en lagskärpning och mer resurser för att kunna sätta fast fler som exploaterar utländska arbetare. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Gömda id-handlingar, byggjobb utan skyddsutrustning eller maskiner, ett kallt boende, ingen riktig lön och en hunger som stundtals stillats med hundmat.

Bilden av de polska männens tid som byggjobbare i Skåne är nattsvart. I början av mars dömdes mannen som lockat dem dit till fängelse för människohandel och människoexploatering.

Byggnads ordförande Kim Söderström blev först förbannad när han hörde om fallet, sedan ledsen.

– Men tyvärr blir jag inte direkt förvånad. Vi vet att det förekommer extrem människoexploatering i byggbranschen.

Anlita byggfirma? Kim Söderström tipsar:

”Polisiär fråga – inte facklig”

Han säger att den här typen av grovt utnyttjande är en polisiär fråga, inte en facklig.

Så vems ansvar är det att det här kan hända?

– Eftersom det är en polisiär fråga ligger ju ansvaret på myndigheterna. Men att det kan ske är ju för att folk inte reagerar, säger han och uppmanar kunder som fattar misstankar om att något inte stämmer att slå larm.

I fallet i Skåne har privatpersoner köpt tjänster av mannen, efter att han annonserat på Blocket. Flera av dem har berättat i Arbetet om hur de trott sig handla av ett seriöst företag från början.

– Det ligger på kundens ansvar att försöka ta reda på så mycket som möjligt, säger Kim Söderström.

”Sök egna referenser”

Han uppmanar den som ska köpa byggtjänster att kolla med Byggnads om företaget har kollektivavtal och om det funnits problem tidigare.

Det finns också kollar att göra hos myndigheter som Skatteverket, rörande exempelvis registrering för F-skatt och moms.

Vidare tycker byggfackets ordförande att man ska försöka hitta personer med erfarenhet av företaget på egen hand, inte nöja sig med telefonnummer till referenser som företaget lämnar.

– Sedan tycker jag helt frankt att om ett företag kommer med bara utländsk arbetskraft, ställ frågan rakt ut: Jag vill veta vilken lön de får, jag vill se att skatt och allt betalas så att inte jag bidrar till att du lurar de här människorna.

Vill se lagskärpning

Fällande domar av det här slaget är väldigt ovanliga, domen i Skånefallet är den första fällande domen någonsin för människoexploatering eller människohandel i byggsektorn.

– Det säger ju allt om vilka resurser man lägger på den här typen av brottslighet, säger Kim Söderström om antalet domar.

Han tror att det behövs både en lagskärpning och mer resurser.

– Det kommer bli fler fällande domar om man går in lite hårdare. Att det här förekommer råder det ingen tvekan om, och när man hittar det måste man också kunna döma till kännbara straff, säger han och uppmanar till att snegla på Finland där domarna är fler.