Tusenlapp extra till frisörer som missat friskvården

Upp till 1 280 kronor extra kan soffpotatisar få i lönekuvertet.

Det samma gäller de frisörer som bara glömt att lämna in sina friskvårdskvitton.

Den som inte har utnyttjat sitt friskvårdsbidrag för förra året kan nämligen få ut 40 procent av bidraget som lön.

– Det här är en del av en gammal uppgörelse vi har, säger Lena Åkesson, ombudsman på Handels med ansvar för frisöravtalet.

Kan användas till skor

Tidigare innehöll frisöravtalet ett bidrag som kunde användas både till arbetskläder och friskvård.

När det skrevs om så att bidraget bara skulle gälla friskvård, gjorde fack och arbetsgivare upp om att en del av friskvårdsbidraget skulle kunna betalas ut i pengar.

– Vi rekommenderar givetvis att man ska använda hela sitt friskvårdsbidrag till friskvård i första hand, säger Lena Åkesson.

– Men det kan ju vara så att man rör sig jättemycket ändå, om man till exempel har hund som man promenerar med, och då har man en möjlighet att köpa ett par bra skor, vilket man inte kan använda friskvårdsbidraget till annars.

Begär pengarna senast 7 april

Friskvårdsbidraget för 2025 var 3 200 kronor för en heltidsanställd. Även den som utnyttjat delar av beloppet kan få ut 40 procent av det som återstår i pengar.

Men det gäller att handla snabbt. För att få ut bidraget i pengar måste du anmäla till arbetsgivaren att du vill ha pengarna. Begäran ska vara skriftlig och lämnas senast den 7 april.

Du måste också jobba hos en salong som har kollektivavtal.

Även om en extra tusenlapp i lönekuvertet kan känns lockande så tjänar du mer på att utnyttja ditt friskvårdsbidrag till friskvård.

Den 1 april i år höjs friskvårdsbidraget till 3 400 kronor för heltidsanställda.

Deltidsanställda får den andel av bidraget som motsvarar sysselsättningsgraden, till exempel 50 procent, eller 1 700 kronor för den som jobbar halvtid.