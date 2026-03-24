Att sparka Johan från hans lagerjobb på Ica var rätt, slog Arbetsdomstolen fast i förra veckan

Enligt domstolen visade det salivprov som togs på Johan att han hade låga nivåer av amfetamin i kroppen när han jobbade.

Det bryter mot Icas nolltolerans mot droger – vilket ger arbetsgivaren rätt att avskeda honom, enligt domstolen.

Olika åsikter om domen

Men ska ett enda, så pass svagt resultat få räcka för att bli av med jobbet?

Ja, tycker advokat Emelie Svensäter Jerntorp, specialiserad på arbetsrätt vid advokatfirman Vinge.

– I den här typen av arbete kan konsekvenserna av ett misstag bli allvarliga. Det gör att en form av nolltolerans inte är orimlig, särskilt när det gäller säkerhetskänsliga arbetsuppgifter, skriver hon till Arbetet.

Men Birgitta Nyström, civilrättsprofessor och expert på arbetsrätt vid Lunds universitet, är mer kritisk. Hon tycker att bevisen är för osäkra i Johans fall.

– Här gäller samma typ av beviskrav som i ett brottmål – det ska vara ‘ställt utom rimligt tvivel’. Men om man väger de olika omständigheterna fram och tillbaka i det här fallet så får man säga att det är i det svagaste laget.

Domstolen var splittrad

Birgitta Nyström pekar på att den låga mängden amfetamin i provet – 4,8 nanogram per milliliter – gör det hela osäkert. Något som båda sidor tog upp under förhandlingen i Arbetsdomstolen.

– Parterna är eniga om att det var en liten mängd som kunnat konstateras. Och alla är eniga om att det inte går att mäta hur mycket detta kan påverka en arbetsinsats.

Domstolen var också splittrad i sitt beslut – två av Arbetsdomstolens ledamöter höll inte med om att Ica hade rätt att sparka Johan.

”Sammantaget är det vår bedömning att det inte får anses vara ställt utom rimligt tvivel att arbetstagaren brukat narkotika och som en följd av detta varit påverkad på arbetsplatsen”, skriver ledamöterna i en reservation mot domen.

Slutsats: Tuffare drogkrav på jobbet

Precis som Birgitta Nyström lyfter ledamöterna att man ska ha samma beviskrav i ett arbetsrättsligt ärende som i ett ärende som gäller brott.

Och de tror inte att Johans låga drognivåer hade räckt för att fälla honom i en tingsrätt, om det skulle användas som bevis för ett brott.

”Det finns mycket goda anledningar till att polis och åklagare inte skulle ha gått vidare med ett prov som visar på en så pass låg koncentration av amfetamin. Osäkerheten är alltför stor”, skriver ledamöterna.

Att Arbetsdomstolens ändå väljer att ge Ica rätt i det här fallet betyder att ”strängare krav ställs i arbetslivet jämfört med brottmål”, menar de.

Johan efter domen: ”Chockad”

Men olika måttstockar behöver inte vara fel, tycker advokat Emelie Svensäter Jerntorp på advokatfirman Vinge.

– Det handlar om olika situationer. I arbetslivet ligger fokus på arbetsgivarens ansvar för säkerheten på arbetsplatsen. När arbetet innebär risker, som att köra truck, kan det motivera en striktare hållning, skriver hon.

Johan själv förnekar att han har tagit några droger. Efter domen riktade han hård kritik mot att domstolen inte krävt fler tester för att bevisa att han tagit något.

– Jag är chockad över att det bara behövs ett test. De kommer inte behöva säkerställa att det stämmer med ett till test, sade Johan till Arbetet.

Men inte heller det tycker Emelie Svensäter Jerntorp är något problem.

– Arbetsdomstolen gör en noggrann prövning av testets tillförlitlighet och om det funnits alternativa metoder. Det visar att det fortfarande ställs höga krav på arbetsgivaren i de här situationerna.