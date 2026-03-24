Texten är ett svar på denna debattartikel: ”Du vill ha kontroller – men varför lämnar de mest erfarna äldreomsorgen, Ulf Kristersson?”

Steg för steg höjer regeringen kraven för att jobba i äldreomsorgen, så att de som redan arbetar inom den har kollegor med rätt kompetens, som kan svenska språket och är lämpliga.

Äldreomsorgen är en grundläggande del av vår gemensamma välfärd. För att vi ska kunna ge äldre den vård och omsorg de har behov av och rätt till, som både är trygg och säker, måste personalen få rätt förutsättningar.

Bakgrundskontroll ger trygghet

Och det är just därför regeringen har infört möjlighet till bakgrundskontroller inför anställning, samtidigt som vi utreder möjligheten för obligatoriska bakgrundskontroller under befintlig anställning.

Detta gör vi för alla de medarbetare som gör ett fantastiskt jobb, så de känner sig trygga med sina kollegor.

Även svenska språket är en lika viktig del i arbetet att höja kraven. Det handlar i grund och botten om att äldre ska kunna förstå och göra sig förstådda. Det är inte minst en fråga om patientsäkerhet, men också arbetsmiljön.

När personalen kan prata med varandra om vardagliga saker som barnbarnens dansuppvisning, vad de planerar att göra i helgen eller livet i stort så skapas trygghet och sammanhållning kollegor emellan.

Digitala hembesök ökade integriteten

Även välfärdsteknik kommer vara avgörande så att fler orkar arbeta längre.

Mitt bästa exempel är när jag besökte Lunds kommun som arbetar med digitala hembesök. Detta gjorde att integriteten och självständigheten ökade för äldre, samtidigt som senior personal hade möjlighet att fortsätta arbeta, men slapp att cykla mellan bostäder.

Genom att tillvarata deras kompetens och skapade möjligheter som passade dem, skapades en bättre arbetsmiljö samtidigt som äldre fick fler valmöjligheter.

Erfaren personal som inte orkar kan bli mentorer

Nästa år planerar även regeringen att införa mentorskap inom Äldreomsorgslyftet.

Det kan handla om senior personal som vill jobba kvar, men orkar inte med samma arbetsuppgifter och då behöver det skapas en flexibilitet.

Då kan en del av deras tjänst bli att vara mentor för juniora medarbetare. Detta stärker kompetensen i hela teamet, och framför allt behålls erfarenheten på arbetsplatsen.

En god arbetsmiljö är grunden för att fler ska orka, kunna och vilja stanna kvar ett helt arbetsliv i äldreomsorgen.

Genom fler karriärmöjligheter, ökad status på yrket där utbildning lönar sig kan vi tillsammans höja attraktiviteten på detta livsviktiga yrke.

Anna Tenje (M) äldre- och socialförsäkringsminister