Marie en av Årets kvinnor – kämpar för att höja städares status

Marie Vasponi Björkman startade år 2022 Städupproret med en text i Kommunalarbetaren. Debattartikeln var starten på en rad opinionstexter för att höja lokalvårdares status och lyfta yrkets betydelse.

Nu uppmärksammas hennes insats av Expressen, som utsett henne till en av årets kvinnor 2026.

Hur känns det att vara en av årets kvinnor?

– Det var chockartat. Det var en vän som skickade över en screenshot på morgonen på internationella kvinnodagen. Det var ett annorlunda sätt att vakna på en söndag.

Hur har andra städare reagerat på dina texter?

– Många har hört av sig och säger att de börjat prata om yrkets status med sina kollegor. De berättar att de inte blir hälsade på, att de inte känner sig som en del av arbetsplatsen.

– Andra berättar om att de inte klarar att leva på sin lön och måste ha flera jobb för att försörja sig. Det gör mig ledsen och arg, och ger mig ännu större drivkraft att ändra på det här.

Städare är ett av de vanligaste yrkena bland kvinnor i Sverige. Varför tror du att yrkets status fortfarande är låg?

–Det är ett kvinnodominerat yrke och det lever kvar en bild av att det inte är en riktig profession. Det är inte som att städa hemma, det är ett hantverksyrke och det ligger mycket kunskap bakom det vi gör.

– Ett yrkes status hänger ihop med lönerna och arbetsvillkoren. Ska vi höja lönerna måste vi höja statusen.

Vad skulle du vilja förändra med städyrket?

– Vi behöver en dräglig arbetsmiljö, vi går lätt sönder eftersom det är tungt yrke. Det krävs nog med tid på varje område och rätt arbetsverktyg. Lönerna måste givetvis upp så att det går att leva på sin lön.

– Det ska vara en självklarhet på alla arbetsplatser att lokalvårdaren är en del arbetsplatsen precis som alla andra yrkesroller. Lokalvårdare är ett samhällsviktigt yrke att vara stolt över, säger Marie Vasponi Björkman.