Allt fler ungdomar uttrycker en oro över att den snabba utvecklingen av AI kan göra det svårare för deras generation att ta sig in på arbetsmarknaden.

Många tror att AI i framtiden kommer att ta över vissa arbetsuppgifter eller till och med hela yrken, vilket skapar osäkerhet bland ungdomar kring vilka jobb som kommer att finnas kvar.

Madde, 21 år, vill jobba med ekonomi och redovisning i framtiden och är lite orolig för att AI kommer ta över hennes framtida yrke.

– AI gör ju mer och mer, men just nu har det inte tagit över så mycket inom det jag vill jobba med. Men det utvecklas hela tiden så om fem till tio år är det nog en stor chans att AI tagit över.

Ersatt av AI? Så tänker unga om sina framtidsyrken:

Påverkar val av utbildning

Hon tror att AI kan komma att påverka utbildningsvalet bland unga idag.

– Jag har till exempel kompisar som förut var intresserade av marknadsföring, men nu inte ser det som lika attraktivt på grund av AI.

Även om hon känner en viss oro, försöker Madde ändå se positivt på AI:s möjligheter.

– Samtidigt tror jag att om man är bra inom området så har man fortfarande goda möjligheter, säger Madde.

40% rädda att ersättas

I en generationsrapport som Ungdomsbarometern gjort uppger 40% av de tillfrågade unga att de oroar sig för att AI ska ersätta det yrke de vill arbeta med i framtiden. Samtidigt säger 37% att den snabba utvecklingen av AI har fått dem att omvärdera sitt utbildnings- eller yrkesval.

– Det är en betydande andel som säger att utvecklingen av AI har fått dem att tänka om, säger Henrik Jodén, expert på samhälle och kompetensförsörjning på Ungdomsbarometern.

Trots oron för arbetsmarknaden i stort tror många att de själva kommer att kunna anpassa sig och hitta en plats i arbetslivet.

– Överlag så kan vi se att man ofta är mer positiv till sin egen framtid och ändå tänker att man själv ska kunna greja det, säger Henrik Jodén.

”Bra verktyg”

Många ungdomar känner alltså en viss oro, men ser ändå positivt på sin egen förmåga.

Martin Eriksson, 25 år, vill jobba med tv och innehåll. Han tror att AI kommer bli en större del av branschen, men känner ingen oro för att AI helt kommer att ta över.

– Jag använder redan AI och tror att det är ett bra verktyg. Men jag tror inte jag skulle sträcka mig så långt och säga att jag är orolig att det kommer ta över helt, säger Martin Eriksson.