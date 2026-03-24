I veckans avsnitt av podden Kneget möter vi undersköterskan Håkan Hill som jobbar på Södersjukhuset i Stockholm.

Han deltar i ett tvåårigt projekt som Region Stockholm infört där de berörda inte behöver jobba mer än 34 timmar i veckan.

Men hinner personalen med allt om de ska göra samma jobb på färre timmar?

– I början var det lite svårt för det var alltid någon som var ledig. Men nu har vi kommit i fas. Det känns som att vi uppnår våra resultat och vi behöver inte springa in i kaklet som vi gjorde förut.

Även privatlivet har förändrats berättar Håkan Hill:

– Jag får ju mer tid med min dotter. Jag kan hämta henne tidigare och jag är inte lika stressad. Hela vardagsbiten blir mycket enklare.

”Därför är företagen arga”

Men varför är Håkan Hills arbetsplats ett undantag?

Daniel Swedin, politisk redaktör på tidningen Arbetet, konstaterar i podden att vi i Sverige inte har sänkt den lagstadgade arbetstiden på över 50 år.

– En arbetare i dag producerar lika mycket värde som två och en halv arbetare gjorde senast arbetstiden sänktes. Ändå jobbar vi lika mycket nu som då, säger Daniel Swedin.

Enligt Daniel Swedin har vinsterna från den ökade effektiviseringen i samhället under de senaste decennierna inte tagits ut i ledig tid för löntagarna.

Han pekar på att vinsterna i stället har gått till företagens överskott.

– Det är det vi har jobbat för. Att ägarna till de företag vi arbetar för ska kunna göra stora vinster. Det är därför som företagen är så arga på förslagen om sänkt arbetstid.

Argumenten emot

Kritiker till arbetstidsförkortning lyfter ofta fram risken för underbemanning i välfärden och skador på samhällsekonomin.

Daniel Swedin menar dock att erfarenheter från våra grannländer visar på en annan bild.

– I Danmark är heltid 37 timmar och på Island har man gjort stora sänkningar utan att man kan se att det skadat ekonomin. Snarare finns det forskning som visar att arbetstidsminskningar kopplas till högre tillväxt och ökade skatteintäkter för att fler kommer in på arbetsmarknaden, säger han.

För Håkan Hill på Södersjukhuset är hoppet att projektet ska bli permanent när de två åren har gått.

– Jag tror inte man ska jobba 40 timmar i veckan i tunga yrken, säger han.

Vill du veta med om arbetstid?