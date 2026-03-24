I en Facebookgrupp med över 100 000 medlemmar delar svenskar med sig av tips på hur man bojkottar USA.

Gruppen skapades i februari förra året efter att Donald Trump tillträdde som president.

”Bojkotta varor från USA” gick snabbt från tips på europeisk tandkräm och läsk till skarp kritik mot nätjättarna. Ironiskt nog för en Facebookgrupp.

Europeiska alternativ efterfrågas

Medlemmarna skriver entusiastiska inlägg om en ny finsk smarttelefon, nya alternativ till Microsoft och att dumpa Chat-GPT.

Någon efterlyser tips på en ny karttjänst. Kommentarsfältet upplyser om att Lantmäteriets egna tjänst Min karta fungerar fint.

De vill se ett Sverige och Europa som är digitalt självförsörjande.

Regeringen går i motsatt riktning. Förra veckan inledde Sverige som första EU-land ett fördjupat AI-samarbete med USA.

Indien, Israel, Förenade Arabemiraten, Qatar och Storbritannien är exempel på länder som tidigare anslutit sig.

Sverige medlem i ny USA-klubb

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard är stolt över att sätta Sverige på kartan. Men vad vill regeringen göra åt de många baksidorna av den amerikanska teknikdominansen?

I årets “Svenskarna och Internet” är trenden att färre användare laddar upp egna inlägg, och avhoppen från sociala medier blir fler.

Skäl att lämna är psykisk hälsa och “ägare med unkna värderingar”. Det är inte konstigt när allt mer extremt innehåll premieras och kopplingen till ungas psykiska ohälsa blir mer och mer belagd.

Även det demokratiska samtalet drabbas när politiken ska fördummas i trendande sociala medieklipp.

Medieforskaren Carl Heath uttrycker det såhär “Vi har gjort oss beroende av infrastruktur vi inte äger, med spelregler vi inte bestämmer över, och algoritmer som inte tjänar våra intressen utan någon annans” och liknar det politiska samtalet på nätet med att hålla riksdagsdebatter på Gröna Lund.

Skulle amerikanska företag välja att sluta leverera sina tjänster i Europa eller i Sverige skulle vi i dag stå dåligt rustade.

I Tyskland, Frankrike, Danmark, Baltikum och Polen bedrivs redan aktiv politik för att minska det amerikanska beroendet.

Myndigheter slutar använda Teams, länderna bygger nya egna datacenter och utvecklar egna AI-tjänster.

Beroendet är en säkerhetsrisk

Men det tar inte slut där. Svenska Dagbladet granskade Metas underleverantör Sama i Nairobi.

För en bråkdel av den kenyanska genomsnittslönen kategoriserar arbetare innehåll manuellt åt AI-system.

Det kan handla om att märka en bild med “sår”, “blod”, “person” för att träna Metas säkerhetssystem att inte visa känsligt material. Arbetsdagarna är långa.

I ett uppföljande reportage om Metas glasögon berättar anställda på Sama att de behandlar känsligt material direkt från glasögonen, något användarna varken känt till eller samtyckt till. Både datahygien och arbetsvillkor är alltså under all kritik.

Trumpadministrationen arbetar hårt för att motarbeta EU:s reglering av teknikjättarna. Nu senast genom påtryckningar att få ta del av meddelanden som skickats av EU-tjänstemän. Även i privata appar där meddelanden automatiskt försvinner.

Samtidigt är Maria Malmer Stenergard stolt över att Sverige är det första landet att gå med i den nya USA-klubben Pax Silicas.

Det är hög tid att någon bjuder in henne till Facebookgruppen “Bojkotta varor från USA”.