1 Registrerad för skatt?

Skatteverkets tjänst ”Hämta företagsinformation” ger svar på flera viktiga frågor. Här ser du om företaget är registrerat för F-skatt, om inte riskerar du att bli ansvarig för att betala avgifter som normalt ligger på arbetsgivaren.

Här syns också om företaget är registrerat för moms, vilket företag som säljer byggtjänster bör vara.

Slutligen visas om man är registrerad som arbetsgivare och har betalat arbetsgivaravgifter, någon som ska vara fallet om företaget har anställda.

2 Skuldsatt?

Du kan kolla med Kronofogden om företaget har skulder. De lämnar uppgifter via telefon eller post, ring dem och uppge organisationsnumret. Om du inte har organisationsnummer finns det och andra uppgifter om företaget att söka hos Bolagsverket.

3 Auktoriserad?

För att få utföra elinstallationer ska ett företag enligt lag vara registrerat hos Elsäkerhetsverket, vilket kan kollas här.

För VVS-jobb finns en branschauktorisering som heter ”Säker vatten”.

Flera branschorganisationer, exempelvis Byggkeramikrådet och Golvbranschens våtrumskontroll, utfärdar också auktoriseringar. Kolla upp vad som finns för den typ av arbete som du ska beställa.

4 Finns kollektivavtal?

På Kollektivavtalskollen går det att se om ett företag har avtal med Byggnads, vilket ökar chansen att verksamheten är seriös. Liknande finns hos andra fackförbund.

5 Misstänkt billigt?

Tar du in offerter och ser att något företag är överraskande billigt? Det är inte bara en glad överraskning utan kan vara en varningssignal om hur löner, skatter och avgifter sköts.

6 Hänger bilden ihop?

Byggskojaren i Skåne registrerade ett företag i en släktings namn och använde samtidigt ett helt annat bolags organisationsnummer, ett företag han verkar sakna koppling till, när han annonserade. Försök kolla så bilden hänger ihop. Stämmer företagsnamnet med organisationsnumret? Vem äger företaget? Är det samma person som du har kontakt med och finns personen annars på någon synlig post i bolaget?

7 Finns det referenser?

Be om kontakt med tidigare kunder som kan ge referenser. Du kan också försöka hitta självständiga referenser på annat håll, till exempel genom att söka i forum på nätet.

8 Är allt avtalat?

Upprätta skriftliga avtal om pris, vad som ska göras och när det ska vara klart. Mallar finns på Konsumentverkets hemsida. För in eventuella ändringar och tillägg skriftligt längs vägen.

9 Krävs förhandsbetalning?

Betala inte i förhand. Det bästa är att betala när arbetet är klart, slår bland andra Konsumentverket fast. Då går det att hålla inne betalning om något har blivit fel eller arbetet inte slutförs. Vid större arbeten kan betalning ske efterhand som olika delar av projektet blir färdigt.