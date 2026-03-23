I slutet av 2025 köpte solenergikoncernen Soltech Jönköpingsbaserade Sesol, för att ”ta tillvara synergieffekter”.

Men bara några månader senare, i januari 2026, begärde moderbolaget Sesol i rekonstruktion.

Nu, ytterligare två månader senare, bedömer styrelsen att det saknas förutsättningar för en lyckad rekonstruktion, och har lämnat in en konkursansökan till tingsrätten.

Omvärldshändelser som påverkat

Soltech skriver i ett pressmeddelande: ”Under inledningen av 2026 har dock marknadsläget på konsumentmarknaden för solenergi försvagats ytterligare till följd av omvärldshändelser som snabbt påverkat hushållens investeringsvilja. Den dämpade efterfrågan har begränsat möjligheterna för Sesol att återhämta sig inom ramen för rekonstruktionen”.

En konkursförvaltare kommer att utses som tar över driften av Sesols verksamhet.

Personalen i Sesol kommer omfattas av den statliga lönegarantin som beslutas av konkursförvaltaren.