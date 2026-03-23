❔ Vad är lönegaranti?

Den statliga lönegarantin kan anställda få i stället för lön om arbetsgivaren går i konkurs eller är under företagsrekonstruktion. Tingsrätten utser en konkursförvaltare som tar över arbetsgivarskapet och bestämmer om du ska få lönegaranti. Sedan februari 2025 är det Skatteverket som betalar ut lönegarantin.

❔ Vad täcks av lönegarantin?

Lönegarantin ska täcka intjänad lön från det datum då företaget försattes i konkurs och maximalt tre månader bakåt i tiden. Lönegarantin ska också täcka lön under uppsägningstiden och ersättningar som man inte tagit ut. Bedömning görs från fall till fall och det är upp till konkursförvaltare eller rekonstruktör att fatta beslut.

❔ Hur mycket kan man få i lönegaranti?

Det högsta belopp man kan få är fyra prisbasbelopp. För beslut som fattas under år 2026 motsvarar det 236 800 kronor.

❔ Hur länge kan man få lönegaranti?

Max åtta månader. Du har rätt till lönegaranti under uppsägningstiden som beror på anställningstid och eventuellt ålder. Den kortaste uppsägningstiden är en månad.

❔ Har jag rätt till lönegaranti om jag redan börjat på nytt jobb?

Om lönen är lägre än den tidigare kan du ha rätt till mellanskillnaden.

Tänk på det här

❕ Anmäl dig hos Arbetsförmedlingen

För att ha rätt till lönegarantin ska du stå till arbetsmarknadens förfogande. Skriv in dig på Arbetsförmedlingen så fort du blir uppsagd.

❕ Kom ihåg att logga in på Skatteverket

Du måste varje månad under uppsägningstiden som du uppbär lönegaranti logga in på Skatteverkets e-tjänst och lämna en försäkran.

❕ Missa inte ATF-timmarna

Arbetstidsförkortningen tjänar du in från första april år 1 till och med sista mars år 2. Eftersom lönegarantin endast täcker dina fordringar tre månader bakåt blir de ATF-timmar du sparat längre än så en så kallad oprioriterad fordran i konkursen. Finns det inga pengar kvar i konkursboet efter konkursbouppteckningen förlorar du värdet för dessa timmar. Därför är det viktigt att ta ut dina ATF-timmar kontinuerligt och inte ha för stor tidbank.

❕ Glöm inte semesterdagarna

Även semesterdagarna tjänas in från första april år 1 till och med sista mars år 2. Om du har sparat semester från tidigare år kan du förlora dagar. Det gäller de semesterdagar du sparat som är äldre än två år. Försätts företaget i konkurs efter 1 april 2026 så har ett nytt semesterår infallit, vilket innebär att de dagar du sparat från år 2024 inte ersätts av lönegarantin.

❕ Håll koll på tjänstepensionen

Arbetar du på ett företag med kollektivavtal i ett LO-förbund så har du dels en avtalspension genom LO och Svenskt näringsliv på 4,5 procent. Den täcks av något som kallas Garantifonden.

Men Elektrikerförbundet har ytterligare pensionsavsättningar. På installations- och kraftverksavtalen är de på 1,9 procent. Dessa är inte skyddade av Garantifonden. Så värdet för dessa måste du yrka till konkursförvaltaren som lön.

❕ Ackordsöverskottet!

Se till att få underlag från antingen projektledare eller chef att du har arbetat på ackord. Meddela konkursförvaltaren att du har rätt till ackordsöverskott.

❕ Spara lönespecen

Det är viktigt att ha koll på sin lönespecifikation. Om företaget har någon typ av internt system för lönespecifikationer så är rådet att se till att du laddar ned dina lönespecar. Vid en konkurs kan alla elektroniska system stängas ned, och då kommer du inte åt dem. På lönespecifikationen framgår ofta vilka ersättningar du har, som ledande montörsersättning, reseersättningar och så vidare. Se till att yrka på alla ersättningar, även de som inte ersätts av lönegarantin, så kan du eventuellt få utdelning efter konkursbouppteckningen är klar.

Räkneexempel Kalle har jobbat i tio år på firman. Han har sex månaders uppsägningstid och en lön på 40 000 kronor i månaden. Det är 240 000 kronor. Hans semesterersättning är 50 000. Det blir sammantaget 290 000 kronor. Han har även rätt till ett ackordsöverskott på 60 000 kronor. Totalt 350 000 kronor. Lönegarantin täcker endast 236 800 kronor. Resten får Kalle yrka som en ”oprioriterad fordran”, som han eventuellt kan få om det finns tillräckligt med pengar kvar i bolaget efter konkursbouppteckningen.

Lönegaranti vid företagsrekonstruktion: Då ska du fortsätta arbeta som vanligt. Skillnaden är att du får din lön från lönegarantin som utbetalas av Skatteverket. En företagsrekonstruktion pågår i tre månader. Därefter kan företaget begära förlängning med tre månader i taget, totalt i högst ett år. Läs mer

Behöver du hjälp? Ta kontakt med klubbordförande/kontaktombud eller Elektrikernas medlemsservice Kontakten, 0771-10 14 00.