Byggföretagare lurade kunder på Blocket – tio års besparingar försvann

Artikeln i korthet En oseriös byggföretagare annonserade sina tjänster på Blocket och orsakade kaos och stora ekonomiska förluster för kunder.

Byggföretagaren lockade arbetskraft från Polen med falska löften. Arbetarna levde under usla förhållanden och mannen har dömts till fängelse för människohandel och människoexploatering.

Kunder känner sig svikna och betonar nu vikten av att undersöka företag man anlitar noga. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

En man i röd jacka går längs E65 utanför Ystad. Han har inga reflexer, blir nästan påkörd.

Det är tidig måndagsmorgon i februari 2025 när polisen får in flera samtal om honom. Han är nedkyld och somnar i radiobilens värme när han plockats upp.

Han är på flykt undan livet hos en man som upprepade gånger de föregående månaderna publicerat den här och liknande Blocket-annonser:

”Allt inom renovering, bygg, VVS, Ell (stavat så, redaktionens anmärkning), rivning till bästa priser.”

Huset står obeboeligt

En av kunderna som nappat på annonseringen är en man vi kan kalla Martin. Han hittade den när han skulle rusta huset som han och hans fru skulle flytta till efter pensionen.

Ett drygt år senare, i början av 2026, står huset obeboeligt, utan värme och vatten. Pengarna är slut, nästan tio års besparingar investerades – i att få huset förstört.

– Hela 2025 var ett hemskt år, säger Martin.

Han blickar tillbaka på ilska och sömnlösa nätter. Känslan som dröjer kvar 2026 är besvikelse.

I Polisens förundersökning finns många bilder från mannens bristfälliga byggprojekt.

Kostnaderna skenade

Byggföretagaren har gått med på en förlikning som säger att han ska betala tillbaka nästan en halv miljon av de drygt 650 000 kronor som Martin betalat till honom. Men Martin har inte fått några pengar. Byggskojarens skuld till honom har gått till Kronofogden och lagts ovanpå de som redan fanns där.

– Jag har inga stora förhoppningar, säger Martin om att få pengarna.

Kostnaderna skenade under projektet. När de nästan fördubblats mot vad som först var sagt kom beskedet från den kontrollansvarige, en expert som måste anlitas vid byggprojekt för att kontrollera att reglerna följs.

Huset riskerade att rasa. Experten var chockad.

– Jag har aldrig, aldrig sett en sådan arbetsplats, säger han i polisförhör.

Utdrag ur mejl som skickats till bluffbyggaren.

Googlade byggmetoder

Mannen som ansvarat för bygget är samma man som står bakom Blocket-annonserna och som mannen i röd jacka flyr ifrån. Han har flitigt sökt på Google, stavningarna är hans:

”vad är tätskikt”

”hur lenoverar man ett badrum”

”Vad behövs för tak renovering”

”Hur gjuter man platta till tillbyggnad”

”vad för material behöver man till dränering”

”hur använder man flytspackel”

Sedan har han sålt tjänsterna.

Martins situation är extrem sett till hur dyrt det blev, i övrigt är den inte unik.

Tiodubblade kostnader

– Vi fick själva bygga färdigt det, min fru och jag, säger en kund som vi kallar Lennart.

Projektet blev ändå mer än dubbelt så dyrt som överenskommet. Efteråt sålde paret kolonistugan där jobbet gjorts, en stuga de lagt mycket kraft på och tänkt ha kvar länge.

– Jag ville inte se den, jag tappade gnistan totalt, berättar Lennart.

En annan kund säger att kostnaderna för ett mindre jobb minst tiodubblades. Då räknas fakturor från en annan firma, som fick slutföra arbetet, in.

Hotfull ton

Kunderna berättar om hur de får höra att byggjobbarna stött på hinder som gjort att priset blivit högre. Det verkar alltid vara bråttom. Pengarna ska swishas till olika nummer eller betalas kontant, helst nu.

Om någon ifrågasätter hårdnar tonen från byggföretagaren:

”Okej du vill inte betala för våran jobb vi löser det på ett annat sätt tack hejdå”, skriver han till en kund som kräver en faktura, men fortsätter: ”Se till att betala för timmarna killarna har jobbat. Eller så kommer dom hem till dig så får du betala dom i kontanter.”

Meddelandena och googlingarna finns med i en polisutredning som granskar annat än att lura byggkunder.

Meddelanden som bluffbyggaren skickat till en kund som ville ha en korrekt faktura för att betala.

Misstänkt människohandel

Det är naturligtvis en mardröm som kund att se kostnaderna skena, bygget dra ut på tiden, inse att man blir lurad.

Men kunderna ska också tvingas inse att de dragits in i en ännu mörkare historia. Den nystas upp efter att mannen i den röda jackan plockats upp längs E65.

När poliserna pratar med honom vaknar misstanken om människoexploatering. En misstanke som snart skärps till människohandel.

Precis som två andra män har han lockats från ett utsatt liv i Polen med löften om jobb och bra lön.

Men så blev det inte, nu har han gett sig i väg för att få hjälp.

Tagit id-handlingarna

Hösten 2024 och i början av 2025 har han och de två andra männen bott hemma hos den person som sålt byggtjänster till bland andra Martin. De har sovit på den kalla vinden, med möss. Saknat egen nyckel.

Chefen som bott i värmen en trappa ned har tagit ifrån dem deras id-handlingar.

Medan den nu dömde mannen bodde på den prydligt inredda och uppvärmda undervåningen …

… fick de tre männen från Polen bo på den kalla och delvis oinredda vinden.

De har bott på landet utan riktig uppfattning om var de befunnit sig. Ingen av dem talar svenska eller bra engelska.

Det är de som varit byggarbetarna. Från den kalla bostaden har de skjutsats ut på jobb. Utöver det har de rustat upp bilar, städat i hemmet, tagit hand om en hund.

Arbetat utan säkerhet

De har fått mindre summor pengar i handen då och då, ingen riktig lön.

– Absolut inte, svarar en av dem i förhör på om de haft skyddskläder eller hjälm.

– När vi jobbade på tak hade vi varken sele eller skyddsutrustning.

När de ringt om att det varit svårt att jobba på grund av regn ska chefen ha sagt åt dem att dra på sig sopsäckar.

Disken skötte de tre männen i den fuktskadade duschen.

”Bättre bo på gatan”

De har arbetat med asbest, utan skyddsutrustning.

En av dem har bott på gatan i Polen innan han kom till Sverige:

– Jag har lärt mig att överleva men boendet hos chefen var ännu svårare. När jag bodde på gatan visste min brorson vilken gata jag bodde på, men nu kan han inte hitta mig och hjälpa mig.

Mannen som skurit av honom från omvärlden häktas i februari 2025.

I mars 2026 kommer domen: två år och tio månaders fängelse. Den åtalade 35-åringen har, enligt Malmö tingsrätt, utsatt den man som tidigare bott på gatan för människohandel, de andra båda för människoexploatering.

Så blev tingsrättens dom Den 35-årige mannen dömdes i början av mars för människohandel, människo­exploatering samt bokföringsbrott och folkbokföringsbrott. Domen innebär fängelse i två år och tio månader samt fem års näringsförbud. Han ska också betala sammanlagt över 900 000 kronor i skadestånd till de tre brottsoffren. Ytterligare tre män som varit inblandade dömdes i tingsrätten, domen kan överklagas fram till 24 mars: 26-åringen : Döms för penningtvätt, näringspenningtvätt och narkotikabrott till fängelse i ett år och tre månader. Frias från medhjälp till människohandel.

: Döms för penningtvätt, näringspenningtvätt och narkotikabrott till fängelse i ett år och tre månader. Frias från medhjälp till människohandel. 56-åringen : Döms för penningtvättsbrott men frias från medhjälp till människohandel. Får villkorlig dom.

: Döms för penningtvättsbrott men frias från medhjälp till människohandel. Får villkorlig dom. 62-åringen: Döms för penningtvättsbrott till villkorlig dom och dagsböter.

Den nu dömde mannen fångad på bild av en övervakningskamera vid en uttagsautomat.

”Har rannsakat mig själv”

En fjärde kund, vi kallar henne Maria, berättar för Arbetet hur hon först fick förtroende för byggföretagaren, men att småsaker sedan började skava. Hon anade att något skulle bli fel, exempelvis med skatteinbetalningar.

– Men aldrig att jag kunde tänka mig att det var ett människohandelsmål.

När hon fick höra om misstankarna blev hon först arg på sig själv. Att hon inte hjälpt männen.

– Men jag har rannsakat mig själv mycket. När allt är uppdagat så kan man ju säga: ”Varför ringde hon inte polisen?” Men nej, det hade varit en kraftig överreaktion på det jag såg. Jag hade ingen anledning att misstänka att det var så.

Lennart klandrar däremot sig själv för att han inte slog larm om hur slitna byggkillarna verkade.

Kunder kan hållas ansvariga

De fyra kunder vi har pratat med har, liksom flera andra, hörts som vittnen i utredningen.

Men i framtiden hade misstankar kunnat riktas även mot dem. Det finns ett utredningsförslag om att den som köper tjänster där personer är utsatta för människoexploatering eller människohandel ska kunna dömas. Det är en anpassning till EU-regler.

Men då krävs att man känt till utsattheten.

– Det är nog bra faktiskt, för det gäller ju även för kunden att kolla upp vad man köper, säger Lennart, men lägger till att man inte kan lägga allt ansvar på kunderna.

Martin säger att det blir en löjlig tanke i hans fall, för han hade inte en aning. Det vore en annan sak om han hade känt till exploateringen.

Byggarbetarna från Polen har arbetat utan skyddsutrustning, maskiner eller riktig lön.

”Ska aldrig mer bygga”

Alla kunder vi pratar med säger att de kommer att kolla upp företag mycket mer nästa gång de ska köpa en tjänst.

Maria säger också:

– Jag ska aldrig mer bygga något, tänker jag.

För att det känns så jobbigt att anlita folk?

– Ja, verkligen.

900 000 i svarta betalningar

”Inga konstigheter”, upprepar den nu dömde mannen gång på gång i polisförhör om sina affärer. Men det är faktiskt fullt av konstigheter.

Från augusti 2024 till februari 2025 tar han emot 937 301 kronor för byggjobb. Allt är svart.

Spaningsbild tagen utanför huset där den nu dömde mannen bott. Han själv är inringad i rött av Polisen.

De vi pratat med är tydliga med att de trodde sig köpa vita tjänster av ett riktigt företag. Men kanske kunde en grundligare koll ha tänt varningslampor.

Den dömde mannens företag har inte varit registrerade för moms eller som arbetsgivare. Det kan man se hos Skatteverket.

Priserna är bitvis anmärkningsvärt låga.

Det finns inga certifikat för VVS-jobb. Ingen behörighet för elinstallationer. Inget kollektivavtal.

Använt släktings uppgifter

Samtidigt har det inte varit helt lätt ens att veta vilket företag man haft att göra med. Runt den nu dömde mannen har det funnits flera enskilda bolag registrerade på olika personer, han har bland annat använt en skuldfri släktings uppgifter.

Företag i polisutredningen mot bedragaren

Enskild firma i eget namn

Hösten 2023 bildar den nu dömde 35-åringen en enskild firma, hans efternamn finns i företagsnamnet. Enligt registreringen hos Bolagsverket ska firman erbjuda bland annat elinstallationer, badrumsrenoveringar och mark- och grundarbeten. Enskild firma i släktings namn

Våren 2024 förs firmanamnet över till en skuldfri släkting. Han blir därmed enskild företagare och ansvarig för den verksamhet som den nu dömde mannen i praktiken driver. Firmanamnet används i kontakterna med kunder hösten 2024. Enskild firma i kumpans namn

I slutet av 2024 registrerar den 26-åring som är dömd för ekonomiska brott i målet en ny enskild byggfirma. På visitkorten står 35-åringen som kontaktperson, med namn och telefonnummer. Aktiebolag som han tagit organisationsnummer från

I Blocket-annonserna uppges ett organisationsnummer för ett företag som är verksamt i en helt annan del av landet och som verkar sakna koppling till 35-åringen. Han säger i förhör att han kan ha använt någon annans organisationsnummer för att få igenom annonser. Firma som ställt ut fakturor

När kunder krävt fakturor har de i en del fall fått det utställt från en helt annan firma med annan ägare. 35-åringen säger i förhör att han inte kunde hantera fakturor och därför bad en bekant om hjälp.

Och i Blocket-annonserna anges ett organisationsnummer från ett helt annat företag som inte verkar ha någon koppling till honom.

”Inga konstigheter”, säger han i förhör, men säger också att det kan stämma att han har använt sig av någon annans organisationsnummer för att få igenom annonsen.

”Känner sig väldigt dum”

Flera personer vi pratar med säger att de googlade och såg att det fanns ett registrerat företag, att det kändes som en säkerhet.

Martin bad också om referenser. De han ringde till var jättenöjda.

– Sedan visade det sig att det var hans kumpaner.

Martin säger att det värsta inte är pengarna, utan att lita på folk och bli grundlurad.

– Man känner sig som en väldigt dum människa.

Den dömde mannen har lämnat flera byggprojekt med fel eller utan att arbetet varit slutfört. Kunder har fått betala andra hantverkare eller göra klart jobbet själva.

Omsätter 352 miljarder

Känslan av att ha varit naiv och dum går igen bland dem vi pratar med.

Det pinsamma är en del av att de inte vill ha sina namn i tidningen. En annan är oron för vilka de haft att göra med.

Enligt ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, omsätter den kriminella ekonomin i Sverige ungefär 352 miljarder kronor om året.

Kunder till svarta tjänster skickar pengar rakt in i den sfären. Har man väl gått i fällan är det inte alltid helt enkelt att avsluta.

”Aldrig mer betala i förskott”

Den dömde mannen i Skåne har knutit upp kunder med förskottsbetalningar.

Så när de väl börjat undra om deras byggare verkligen kan jobbet och varför hans killar jobbar med spade och skottkärra i stället för maskiner. När de börjat låna ut sina egna verktyg. När de inte får någon riktig faktura och allt känns skevt. Då står de där med ett inte ens halvfärdigt bygge som de redan betalat en massa för.

– Jag gick på min positiva inställning till människor. Men nu skulle jag först och främst kolla upp företaget ordentligt. Och aldrig betala pengar i förskott, säger Martin.

Också Lennart säger att han aldrig mer kommer betala i förväg. Han ifrågasatte det, vet ju att byggare har kredit på byggvaruhusen – men lät sig övertalas.

Kunder har reagerat på hur arbete gjorts med spade och skottkärra i stället för maskiner. Någon har lånat ut egna verktyg.

Fick nästan ingen lön

Mannen bakom byggföretaget googlar enligt förundersökningen: ”tar man betalt för bygg jobb i förväg”.

Svaret blev rimligen nej. Rekommendationen från exempelvis Konsumentverket är att undvika förskottsbetalningar.

Men han har alltså ändå krävt det. När han blir ifrågasatt blir han personlig, säger att killarna som jobbar har familjer att försörja.

I själva verket får två av männen mindre summor som de uppger gått åt till basgrejer, som mat, till dem själva. Den tredje får i princip ingen lön alls.

På en lapp har en av polackerna skrivit ner belopp som han fått i betalning.

Inga pengar skickas till familjer i Polen. En av männen är efterlyst som försvunnen där när polisutredningen börjar, en annan är ledsen att inte ha kunnat kontakta släktingar i hemlandet under tiden i Sverige.

Fick äta hundfoder

Samtidigt visar förundersökningen hur den dömde har bokat ett tjusigt hotell och limousine, åkt på skidsemester.

De polska männen har stått olika högt i rang. Han som enligt tingsrätten utsatts för människohandel har stått lägst och mest jobbat i hemmet. I förhör säger han att han inte fick tilltala chefen med namn, att han var ”min Herre”.

Han har ätit hundfoder när maten inte räckt.

När han berättar uttrycker han samma känsla som byggkunderna: skam. Medan den person som tagit id-handlingarna från arbetarna och förstört sina kunders byggprojekt fortsätter att upprepa: ”Inga konstigheter” och googlar: ”Hur vet man att det är polisspanare?”.