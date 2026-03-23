”Kortare arbetstid handlar inte om att vilja jobba mindre”

REPLIK. Jag och Linus Hagberg delar vardagen ute på byggena.

Vi vet hur tempot ser ut, hur tidsplaner pressas och hur kroppen känns efter en lång dag.

Just därför behöver frågan om arbetstid tas på allvar.

Det här handlar inte om att vilja jobba mindre. Det handlar om att vi redan jobbar mer effektivt än tidigare, utan att få del av det.

Enligt LO och det som lyfts i Arbetet har produktiviteten ökat kraftigt över tid. Vi skapar mer värde per timme än förr, men arbetar i stort sett lika många timmar.

Samtidigt har löneskillnaderna ökat. I dag kan en topp-vd inom industrin tjäna 70 till 80 gånger mer än den som gör jobbet.

Det visar att värdet av vårt arbete inte fördelas särskilt jämnt.

Kortare arbetstid kan ge högre effektivitet

Invändningen att kortare arbetsdag leder till mer övertid och skiftgång är inte ny. Den har funnits vid varje tidigare arbetstidsförkortning.

Erfarenheter visar i stället att kortare arbetstid kan ge högre effektivitet, mindre sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö.

Som elektriker vet jag att en utvilad yrkesarbetare gör ett bättre jobb än en trött.

Att byggen automatiskt skulle bli dyrare är inte heller självklart.

Fel, stress och sjukskrivningar kostar redan mycket. Ett mer hållbart arbetsliv kan tvärtom ge stabilare produktion.

Fler semesterdagar eller arbetstidsbank är bra, men det ersätter inte behovet av att se över längden på arbetsdagen i ett fysiskt krävande yrke.

Rimligt att diskutera fördelningen

Vi arbetar mer effektivt än någonsin och skapar stora värden.

Då är det rimligt att också diskutera hur dessa ska fördelas, inte bara i lön utan i tid.

Kortare arbetstid handlar i grunden om rättvisa och ett hållbart arbetsliv.

Marcus Ström Serviceelektriker Assemblin El Stenungsund