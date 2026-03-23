Artikeln i korthet Hylte kommun har startat ett projekt för att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön genom att fokusera på åtta så kallade friskfaktorer.

Trots projektets syfte menar facket Kommunal att förändringarna inte märks inom äldreomsorgen.

Kommunens personalchef säger att sjukfrånvaron har minskat sedan projektet startade, men att förändringsarbeten tar tid och att omsorgen är den största utmaningen. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

Delaktighet, bra kommunikation och ett engagerat ledarskap.

Totalt finns åtta så kallade friskfaktorer, som enligt forskning ska få människor att må bra på jobbet. Det är något Hylte kommun vill att deras anställda ska göra. Därför har de dragit i gång ett projekt som, genom friskfaktorerna, ska minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön.

– Det viktigaste är att alla ska kunna vara med och påverka, säger personalchef och biträdande kommunchef Ronja Morales.

Målet: en mer rättvis arbetsgivare

Hela kommunen har ett gemensamt mål: att jobba med friskfaktorn ”kommunikation och återkoppling”, berättar hon. Sedan är det upp till varje verksamhet och chef att välja om de vill fokusera på ytterligare friskfaktor.

Friskfaktorerna Friskfaktorer är de villkor som gör att medarbetare trivs och mår bra på jobbet. I ett projekt där bland annat näringsliv, fackförbund och forskare deltog togs åtta specifika friskfaktorer fram, som ska bidra till att sjukfrånvaron på en arbetsplats sjunker. Rättvis och transparent organisation Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap Delaktighet och inflytande Kommunikation och återkoppling Prioritering av arbetsuppgifter Kompetensutveckling hela arbetslivet Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen Tidiga insatser och arbetsanpassning

”Bara fina ord”

Men det hårda arbetet med arbetsmiljön syns inte överallt i kommunen. Det menar undersköterskan Ingrida Rekiene som jobbar på ett av kommunens äldreboenden – där hon också är skyddsombud för facket Kommunal.

– Det här är bara fina ord, inget som kommer ut till avdelningarna, säger hon.

Situationen inom kommunens äldreomsorg är pressad, berättar hon.

Stressigt i äldreomsorgen

Som skyddsombud har hon ofta kontakt med fackets medlemmar – som beskriver att stressen är hög på avdelningarna. Framför allt på grund av resurspassen och för att personalen inte får inflytande över sitt eget schema.

– Många chefer är fyrkantiga och ensidiga i sin kommunikation och det gör medlemmarna otrygga med chefen, säger Ingrida Rekiene.

Hon berättar att hon suttit med på många möten med arbetsgivaren, där talas om att de ska jobba med friskfaktorerna – men inte hur.

– Vi har inte märkt att någon är mer lycklig eller frisk, säger hon.

Sjukfrånvaron har sjunkit

Bakgrunden till satsningen är ett politiskt uppdrag om att sänka sjukfrånvaron. Utgångspunkten för arbetet har varit medarbetarenkäten som ska visa cheferna vilka arbetsmiljöområden som behöver förbättras på olika enheter.

Enligt personalchef Ronja Morales har sjukfrånvaron sjunkit från sju till sex procent sedan projektet drog i gång, 2024. Målet är fem procent. Samtidigt, poängterar hon, tar förändringsarbeten tid.

– Omsorgen brukar vara det område där det är tuffast, där sjukstatistiken är högst. Så det är en av våra utmaningar, eventuellt den största, säger hon.

Ronja Morales, personalchef Hylte kommun.

Vad ska en anställd som inte känner sig trygg med sin chef göra om de upplever att arbetet med friskfaktorerna brister?

– Först och främst är det viktigt att lyfta det med de berörd a . Enligt vårt samverkansavtal ska APT innefatta dialog om friskfaktorer, det är ett tillfälle att lyfta det. Ger det ingen effekt – gå till ett skyddsombud som kan lyfta det med arbetsgivaren, säger Ronja Morales.

Vill påverka schemat

Enligt skyddsombudet Ingrida Rekiene krävs en mer konkret plan på varje avdelning, utifrån vad kommunen vill uppnå – och att personalen ska få känna sig delaktig.

– Att man får möjlighet att påverka sitt schema och få information i rätt tid, säger hon.