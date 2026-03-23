I dag 23 mars är det Nordens dag.

Det finns något hoppfullt i att fira just nu, när världen omkring oss känns mer osäker än på länge.

Det blir inte bara en hyllning till ett historiskt samarbete, utan en möjlighet att lyfta blicken mot nästa generation – de som snart ska bära den nordiska modellen vidare.

Facken spelar en avgörande roll

För även om de nordiska länderna länge varit, och fortfarande till stor del är, förknippade med starka offentliga institutioner, teknologisk utveckling och en demokratisk kultur, så lever unga i dag i en digital verklighet som utmanar just detta.

Snabb AI-utveckling, globala techjättar som styr informationsflöden genom algoritmer och desinformation som sprider sig snabbare än fakta.

För många unga blir demokratin därmed inte en trygg struktur att luta sig mot utan något som ständigt prövas genom de flöden de möter varje dag.

Det ställer en avgörande fråga: Hur ska dagens unga kunna värna demokratin om deras vardag präglas av polarisering och misstro?

Det är där den nordiska fackföreningsrörelsens roll är viktig och avgörande.

Ett stabilt alternativ i en föränderlig värld

Fackföreningar är en av de institutioner som fortfarande bygger tillit genom mänskliga möten, gemensam organisering och konkreta resultat.

I en värld av ständigt förändrad politisk spelplan så representerar fackföreningsrörelsen något helt annat: förhandling, stabilitet och demokrati i praktiken.

På arbetsplatser runt om i Norden skapas varje dag små, men viktiga, motvikter till den digitala turbulensen.

För unga innebär detta något ovärderligt – en plats att ingå i ett kollektiv starkare än algoritmerna. Ett sammanhang där man inte bara konsumerar samhällsfrågor utan faktiskt får påverka dem.

Precis vad unga behöver

Fackföreningsrörelsen erbjuder trygghet när arbetslivet blir mer fragmenterat, inflytande när besluten känns avlägsna och gemenskap när polariseringen riskerar att dra isär människor.

Fackföreningsrörelsen kan därmed vara precis det unga behöver: trygghet, inflytande och kollektiv styrka.

Vi i fackföreningsrörelsen är förtroendeskapare i en tid av desinformation och polarisering med fokus på långsiktigt politiskt arbete, en stabil och säker arbetsmarknad och en rättvis fördelning av samhällets resurser.

För unga som tror på framtiden

Vi ger unga möjligheten att ta del av en kollektiv styrka och inflytande i sitt liv.

Fackföreningsrörelsen kan inspirera unga att tro på den större samhällsdemokratin och framtiden.

Och kanske är det just här som framtidens nordiska hopp börjar, i mötet mellan unga och de institutioner som fortsätter att tro på att vi löser saker tillsammans.

I en tid av osäkerhet kan den kollektiva styrkan, som facket alltid stått för, bli precis den riktning dagens unga behöver för att våga tro på framtiden.

Magnus Gissler Generalsekreterare NFS – Nordens Fackliga Samorganisation

NFS är en samarbetsorganisation för fackliga huvud- och centralorganisationer i Norden. Grundprinciperna för vår verksamhet är hållbarhet samt mänskliga- och fackliga rättigheter. NFS har 15 medlemsorganisationer, däribland LO, TCO och SACO, som tillsammans representerar över 8,5 miljoner arbetstagare.