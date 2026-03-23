Facken: Samhall har kränkt sina anställdas integritet – måste betala
När Samhall fick uppdrag på kärnkraftverket Forsmark gjordes bakgrundskontroller på de anställda – utan att de informerades. Nu kräver tre fackförbund att Samhall ska betala ersättning till de anställda som fått sin integritet kränkt.
UPPDATERAD 17.30 Anställda på Samhall i Tierp och Östhammar upplevde i höstas oro och sömnsvårigheter efter att deras arbetsgivare Samhall gjort bakgrundskontroller, utan att de informerats.
Det handlar om minst 20 anställda som har fått sin privatekonomi kontrollerad genom en kreditupplysning.
Kontrollerade anställdas ekonomi
Samhall påbörjade efter årsskiftet ett uppdrag för Vattenfall, där städning av kärnkraftverket Forsmark ingår. Den som ska arbeta på Forsmark måste genomgå en säkerhetsprövning.
Men i det här fallet inledde Samhall egna bakgrundskontroller i form av kreditupplysningar, utan att informera de anställda.
Att hämta in en kreditupplysning utan att den anställda fått veta det i förväg eller utan att det finns ett legitimt behov kan innebära brott mot GDPR och Kreditupplysningslagen.
Samhall krävs på skadestånd
Nu kräver tre fackförbund på Samhall – Fastighets, IF Metall och Kommunal, att Samhall ersätter sina anställda för integritetskränkningen. Under måndagen möts fackförbunden och Samhall i en förhandling.
– Samhall anser inte att de brutit mot någon lag. Men det här handlar om individer som fått sin integritet kränkt. Vi anser att de individer som drabbats ska ha ett ekonomiskt skadestånd, säger Maria Östberg, ombudsman på IF Metall Uppland.
Under måndagen kommer fackförbunden också att hjälpa de berörda medlemmarna att anmäla Samhalls agerande till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten. Dit kan anställda vända sig om deras arbetsgivare hanterat deras personuppgifter felaktigt.
– Jag tycker att det är jätteolyckligt att vi har hamnat i den här situationen. Hade Samhall kommunicerat på rätt sätt så hade vi inte varit där vi är idag, säger Erika Sundvall, ombudsman på Fastighets.
Maria Made, chef för arbetsgivarenheten på Samhall, skriver i ett mejl att företaget avstår från att kommentera den kommande förhandlingen:
”Vi har ingen kommentar om denna förhandling eftersom vi som princip inte uttalar oss om enskilda tvister med våra fackliga motparter innan själva tvisteförhandlingen är avslutad.”
UPPDATERING: Förhandlingen mellan Samhall och fackförbunden avslutades på måndagen i oenighet. De fackliga organisationerna kommer nu att bedöma hur de ska gå vidare i ärendet, uppger Fastighets ombudsman Erika Sundvall.