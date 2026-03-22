Artikeln i korthet Ett pizzabud arbetade 646 timmar övertid utan att få betalt Facket upptäckte även andra stora lönebrister.

Arbetstiden var tio timmar om dagen utan raster, och facket hävdar att han förutom övertid också missat ob-ersättning och semesterersättning, totalt kräver de 300 000 kronor inklusive skadestånd.

Arbetsgivaren svarade inte i domstolen vilket resulterade i att rättsfallet avgjordes till fackets fördel i en så kallad tredskodom.

Ett pizzabud jobbade 646 timmar övertid men fick inte en krona för det. När facket ville förhandla om lönen bad arbetsgivaren dem att ”dra åt helvete”.

– Den här medlemmen kontaktade oss för att han hade blivit utsatt för hot för att han körde för sakta, alltså lagligt, säger Micael Nilsson, ombudsman på facket IF Metall, som drivit pizzabudets ärende.

Då upptäckte de också att det fattades mycket pengar utifrån vad han borde fått i lön.

Inga extra pengar för julafton

Mannen jobbade tio timmar om dagen, mellan klockan 11 och 21, utan rast. Han jobbade fem dagar i veckan och var ledig onsdagar och torsdagar.

Pizzerian har tecknat kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket. Facket menar att pizzabudet utöver 646 timmars övertidsersättning även har rätt till ob-ersättning för kvällar och helger.

Han ska inte heller ha fått ut hela sin semesterersättning eller kompensation för helgdagar som julafton och midsommarafton.

Kräver 300 000 kronor

Facket vill att pizzabudet ska få ersättningar för lön, övertid, ob och semester på totalt 250 000 kronor. Dessutom kräver de 50 000 i skadestånd för brott mot semesterlagen.

När facket ville ses och förhandla om mannens lönekrav mot arbetsgivaren sa en av cheferna att de kunde ”dra åt helvete”, enligt handlingarna till domstolen.

Därför kräver facket också 50 000 kronor för att de vägrade förhandla med dem, enligt medbestämmandelagen.

Deltog inte i förhandlingen

– Det är tragiskt att man utnyttjar människor som kommit till Sverige och inte har koll på vilka lagar och regler som gäller, säger ombudsmannen Micael Nilsson.

Arbetsdomstolen har avgjort ärendet i en så kallad tredskodom. Det betyder att arbetsgivarparten inte har svarat på stämningen eller uteblivit i domstolsförhandlingar. När detta sker prövar inte domstolen själva sakfrågan utan dömer till fackets fördel.

Arbetsgivaren har en månad på sig att höra av sig och kräva så kallad återvinning. Då tas målet upp igen och sakfrågan kan prövas.

Arbetet har varit i kontakt med en av ägarna till pizzerian som inte vill medverka i artikeln.