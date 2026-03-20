Två döda i olycka med grävmaskin vid järnvägsbygge

Grävmaskinen som männen jobbade med tappade av okänd anledning en motvikt, vilket gjorde att de två männen klämdes och skadades svårt.

– Det är en tragisk arbetsplatsolycka. Någon form av klämolycka, men vi vill inte gå in på omständigheterna mer än så, säger polisens presstalesperson Anders Dahlman.

Polis och ambulans larmades till platsen och männen togs till sjukhus. Senare på kvällen meddelade polisen att båda avlidit till följd av sina skador.

Männen var i 25- respektive 55-årsåldern, hemmahörande i Värmland.

Ministern: Mina tankar till anhöriga

På torsdagskvällen kommenterade infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) händelsen på X.

”Har nåtts av beskedet att polisen bekräftat att två personer tragiskt avlidit i en arbetsplatsolycka i Hallsberg. Olyckan skedde vid ett järnvägsarbete. Arbetet står stilla efter olyckan. Krisstöd är aktiverat. Mina tankar går till anhöriga och kollegor.”

Jobbade på järnvägsprojekt

Grävarbetet gjordes vid tågrälsen mellan Hallsberg och Östansjö, där järnvägen byggs ut till dubbelspår. Arbetet sköts av företaget Infrakraft på uppdrag av Trafikverket.

De två männen jobbade för en av Infrakrafts underentreprenörer, uppger Christian Holm, kommunikationschef på Infrakraft.

– Våra tankar går till de förolyckades anhöriga och familjer. Sedan aktiverade vi vårt krisstöd direkt och det är nu fullt fokus på att medarbetarna får det stöd de behöver, säger han.

Utreder vållande till annans död

Efter olyckan spärrade polisen av området och genomförde en teknisk undersökning av platsen.

En förundersökning om två fall av vållande till annans död genom arbetsplatsolycka har inletts, men i nuläget finns ingen misstänkt.