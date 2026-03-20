Oreglerad arbetstid – det här gäller

1 Vad är egentligen oreglerad arbetstid?

Oreglerad, eller målstyrd arbetstid som det också kallas, betyder att verksamheten styr dina arbetstider. Du har alltså inga fasta klockslag utan jobbar när det behövs. Men det är viktigt att du fortfarande håller dig till heltidsmåttet. Tanken är att du inte ska jobba mer än andra.

2 Får jag ändå ersättning om jag jobbar ob och övertid?

Nej. Du får varken ersättning för obekväma tider eller övertid. I stället ska du själv ta ut ledig tid när du jobbat mer. Du får heller ingen ersättning för resor som sker tidigt eller sent – alltså utanför vanlig kontorstid.

3 Med det låter ju som om man går ekonomiskt back?

Nej, det är inte tanken. Du ska ha ett extra påslag, eller en högre lön, när du har oreglerad arbetstid. Det ska motsvara den ersättning du annars hade kunnat få i ob- och övertidsersättning.

4 Innebär det en fast summa?

Nej, oftast inte. I vissa tjänster finns ett tydligt lönepåslag kopplat just till den oreglerade arbetstiden. Men det kan också vara inbakat i lönen, om man redan från början vet att arbetet är ryckigt och sker på olika tider.

5 Hur ska jag veta hur mycket mer i lön jag ska kräva?

Hos ABF finns i princip en fast summa. De har ett poängsystem i lönesättningen. Oreglerad arbetstid ger 11–12 extra poäng, vilket motsvarar runt 4 000 kronor mer i månaden. Summan är densamma oavsett grundlön.

6 Men så är det inte hos alla arbetsgivare?

Nej, ofta blir det en individuell förhandling. Men oreglerad arbetstid ska inte användas i onödan. Vissa arbetsgivare använder det för att slippa förklara varför en medarbetare har högre lön än en annan. Handels linje är att oreglerad arbetstid bara ska användas om jobbet verkligen är ryckigt och svårt att planera.

7 Kan jag be min chef om att få oreglerad arbetstid?

Nej, det är inget man kan önska hur som helst – det är innehållet i tjänsten som avgör. De allra flesta förlorar dessutom på det. Det är lätt att jobba mer än heltid. Om du någon gång jobbar längre en dag ska du ta ut den tiden snart, helst redan nästa dag och annars inom en vecka. Den oreglerade tiden ska alltså inte sparas länge, till exempel till en extra lång sommarsemester. Då ökar risken för ohälsa.

8 Måste jag själv ta ansvar för min arbetsmiljö alltså?

Det är fortfarande din närmaste chef som har arbetsmiljöansvar och ska stämma av så att du inte jobbar för mycket. Men det är också viktigt att komma ihåg att oreglerad arbetstid inte betyder att du ska vara nåbar dygnet runt. Du ska kunna stänga av telefon och mejl, precis som andra. Det bygger på förtroende och att du själv kan lägga upp arbetet.

Enkät: Hur fungerar oreglerad arbetstid för dig?

Hanna Ekblad folkrörelseutvecklare inom Hyresgästföreningen i Region Södra Skåne – Jag jobbar med att skapa engagemang bland hyresgäster i bostadsområden. Det kräver att jag kan vara på plats när de är lediga, det vill säga på kvällar och ibland helger. För mig fungerar det jättebra med oreglerad arbetstid. Det ger mig en större flexibilitet privat. Jag har barn och kan ibland behöva komma sent eller gå ifrån en stund under dagtid. Men man måste se till att ha koll på sin arbetstid när den inte är begränsad till vissa klockslag. Annars kan det lätt bli alldeles för mycket.

Joachim Hurtig verksamhetsansvarig ABF-distriktet i Västsverige – Jag har jobbat målstyrt i 23 år och det har alltid fungerat för mig. Vi folkbildare har ett kreativt yrke som bygger på driv och idéer, man skulle kunna jämföra med författare. Det ska nog mycket till för att Bonniers ska spärra in någon av sina författare i en källare på bestämda tider. Då dör kreativiteten. Vår arbetsprestation mäts genom att se resultat, inte i tid. Dessutom drivs vi folkbildare av att vi vill förändra samhället. Om vi har en timme över så slutar vi inte att jobba, samhället blir liksom aldrig färdigt. Men det kräver ett ledarskap som verkligen bygger på förtroende, annars blir det ohållbart. Jag har fått erfara skillnaden via olika chefer och arbetsplatser genom åren.

Leif Edvardsson verksamhetsansvarig ABF-distriktet i Västsverige – Jag försöker själv föra bok över min arbetstid. Men det kan vara klurigt. Om någon ringer när jag är med mina barnbarn, jag väljer att ta det samtalet och på en kvart löser ett problem: ska jag då skriva upp det som arbetstid? Eller om jag funderar över upplägg på nästa kurs jag ska hålla i samtidigt som jag diskar hemma? Det blir en svårare gränsdragning än när du är på ett kontor under vissa tider – då räknar du hela tiden du är där som arbetstid oavsett om du står och småpratar med en kollega. Det är också en utmaning att vi som har denna form av arbetstid inom Handels jobbar inom folkrörelsen. Det handlar nästan alltid om personer som är väldigt engagerade i sina jobb och lätt smygjobbar för mycket. Hur väl det fungerar beror också på hur chefen och man själv hanterar det – du ska inte förväntas vara nåbar dygnet runt och på kontoret i åtta timmar, ovanpå att du jobbar kvällar och helger.