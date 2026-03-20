Oreglerad arbetstid – det här gäller
Kvällar, helger och långa arbetsdagar. Så funkar det när du har oreglerad arbetstid.
1 Vad är egentligen oreglerad arbetstid?
Oreglerad, eller målstyrd arbetstid som det också kallas, betyder att verksamheten styr dina arbetstider. Du har alltså inga fasta klockslag utan jobbar när det behövs. Men det är viktigt att du fortfarande håller dig till heltidsmåttet. Tanken är att du inte ska jobba mer än andra.
2 Får jag ändå ersättning om jag jobbar ob och övertid?
Nej. Du får varken ersättning för obekväma tider eller övertid. I stället ska du själv ta ut ledig tid när du jobbat mer. Du får heller ingen ersättning för resor som sker tidigt eller sent – alltså utanför vanlig kontorstid.
3 Med det låter ju som om man går ekonomiskt back?
Nej, det är inte tanken. Du ska ha ett extra påslag, eller en högre lön, när du har oreglerad arbetstid. Det ska motsvara den ersättning du annars hade kunnat få i ob- och övertidsersättning.
4 Innebär det en fast summa?
Nej, oftast inte. I vissa tjänster finns ett tydligt lönepåslag kopplat just till den oreglerade arbetstiden. Men det kan också vara inbakat i lönen, om man redan från början vet att arbetet är ryckigt och sker på olika tider.
5 Hur ska jag veta hur mycket mer i lön jag ska kräva?
Hos ABF finns i princip en fast summa. De har ett poängsystem i lönesättningen. Oreglerad arbetstid ger 11–12 extra poäng, vilket motsvarar runt 4 000 kronor mer i månaden. Summan är densamma oavsett grundlön.
6 Men så är det inte hos alla arbetsgivare?
Nej, ofta blir det en individuell förhandling. Men oreglerad arbetstid ska inte användas i onödan. Vissa arbetsgivare använder det för att slippa förklara varför en medarbetare har högre lön än en annan. Handels linje är att oreglerad arbetstid bara ska användas om jobbet verkligen är ryckigt och svårt att planera.
7 Kan jag be min chef om att få oreglerad arbetstid?
Nej, det är inget man kan önska hur som helst – det är innehållet i tjänsten som avgör. De allra flesta förlorar dessutom på det. Det är lätt att jobba mer än heltid. Om du någon gång jobbar längre en dag ska du ta ut den tiden snart, helst redan nästa dag och annars inom en vecka. Den oreglerade tiden ska alltså inte sparas länge, till exempel till en extra lång sommarsemester. Då ökar risken för ohälsa.
8 Måste jag själv ta ansvar för min arbetsmiljö alltså?
Det är fortfarande din närmaste chef som har arbetsmiljöansvar och ska stämma av så att du inte jobbar för mycket. Men det är också viktigt att komma ihåg att oreglerad arbetstid inte betyder att du ska vara nåbar dygnet runt. Du ska kunna stänga av telefon och mejl, precis som andra. Det bygger på förtroende och att du själv kan lägga upp arbetet.