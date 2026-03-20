”Moderaternas politik är arbetarfientlig, S”

Det har höjts röster inom socialdemokratin om att öppna för samarbete med Moderaterna.

I en orolig tid sägs det kunna vara bra för landet. Vi håller inte med.

För arbetare i handeln är skillnaden mellan höger och vänster inte teoretisk.

Den märks varje dag i plånboken, på schemat och i kroppen efter ett arbetspass.

Moderaternas politik är arbetarfientlig

Det handlar om klass. Om de som arbetar hårt varje dag, ofta under pressade villkor och med ofrivillig deltidsanställning, mot de som redan har mycket och får ännu mer genom skattesänkningar och regeländringar som gynnar kapitalet.

Moderaternas politik är arbetarfientlig. A-kassan har försämrats. Ersättningen trappas ner ju längre du är arbetslös. Taket släpar efter.

För många innebär det att inkomsten rasar snabbt om jobbet försvinner.

Det skapar otrygghet i en bransch där många redan har små marginaler.

Samtidigt har stora skattesänkningar genomförts, där de som tjänar mest får mest tillbaka.

Mer till rika, mindre till våra medlemmar

När pengarna läggs där minskar utrymmet för trygghetssystem som Handels medlemmar är beroende av.

Reglerna för sparande, som investeringssparkonto, har förändrats på ett sätt som framför allt gynnar dem som redan har stora tillgångar.

Vi ser också hur tryggheten i arbetslivet försvagats och insatser för att bekämpa arbetslösheten tagits bort.

Det här är inte enstaka beslut. Det är en tydlig, önskad riktning.

För den som vänder på varje krona och oroar sig för nästa räkning, spelar det roll vilken politik som förs.

Karensen, pensionerna, a-kassan och tänderna

Det är därför vi i Handels värnar om arbetarna.

För de som gör jobbet i butiken, på lagret och i kundmötet, och som ska ha en trygghet att lita på.

Vi vet hur vardagen ser ut för Handels medlemmar.

Vi vill avskaffa karensavdraget så att ingen tvingas jobba sjuk.



Vi vill ha tryggare pensioner som går att leva på, även för den som jobbat ofrivillig deltid.



Vi vill stärka a-kassan så att den ger verklig trygghet.



Och vi vill ha en tandvård som fungerar som resten av vården.

Skillnad i folks vardag

Det är konkreta reformer som gör skillnad i människors vardag. Politik handlar om att välja väg.

När ojämlikheten ökar och fler får det tuffare behövs tydliga alternativ. Inte breda uppgörelser som riskerar att lämna arbetare utan röst.

Moderaterna är inte vår samarbetspartner. De är vår motståndare. Oheliga allianser utan sann ideologisk gemenskap stärker inte förtroendet för politiken utan snarare förvirrar.

Det har vi sett även på andra håll, i dagarna.

Politik är inget spel, politik är på riktigt och påverkar människors vardag.

För oss i Handels är det självklart: vi tänker alltid stå upp för Sveriges arbetare, våra villkor och rätt till ett tryggt arbetsliv.