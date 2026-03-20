Man död efter arbetsplatsolycka i Söderhamn

Mannen skadades på måndagen och fördes till sjukhus.

Enligt uppgifter till P4 Gävleborg var mannen anställd i Söderhamns kommun och jobbade utomhus när händelsen inträffade.

Olyckan utreds

På fredagen meddelade polisen att mannen avlidit. Vad som hänt och hur mannen skadat sig vill polisen dock inte berätta.

– Det har skett ett dödsfall och anhöriga är underrättade. Vi kommer inte att gå ut med mer information av hänsyn till anhöriga, säger polisens presstalesperson Maria Hall.

Efter händelsen har en utredning om arbetsmiljöbrott inletts, och kommunen har anmält händelsen till Arbetsmiljöverket.