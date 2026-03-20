Den 20 september i fjol åkte en kvinnlig ambulanssjukvårdare på jobb i Nordanstig och mötte en våldsam man som mördade henne.

Trots att det funnits flera varningssignaler före mordet bedömde SOS Alarm att polis inte behövde skickas ut.

Händelsen ledde också till en stor debatt där fack och arbetsgivare krävde lagändringar, för att ambulanspersonal bättre skulle varnas om farliga personer inför larm.

Nu tillsätter regeringen en utredning om hur de inblandade aktörerna ska kunna dela information med varandra, för att undvika att något liknande händer igen.

Se över dagens regler

Utredaren Stefan Jansson ska se över hur informationen delas i dag mellan ambulans, övrig sjukvård, larmcentraler och andra berörda. Han ska även titta på hur olika regioner jobbar med det här i dag och om de regler som finns räcker. Eller om de behöver göras om.

Utredningen ska vara klar senast 16 oktober i år.

”Ambulanspersonal ska kunna utföra sitt arbete tryggt och säkert. För att nå dit krävs tillgång till relevant information inför utryckningar. Den här utredningen ska ge oss en tydlig bild av vad som är möjligt redan i dag, samt vad som kan förbättras”, säger sjukvårdsminister Elisabet Lann (KD), i ett pressmeddelande.