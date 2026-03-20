Tidölaget beskriver sin nya biståndspolitik som kostnadseffektiv, nytänkande och innovativ.

Det ligger mycket i de två sistnämnda ledorden.

Sverigedemokraterna verkar ha hittat ett sätt att outsourca sitt abortmotstånd till Brasilien.

Dagens Nyheter rapporterar att en av organisationerna som får ta del av det svenska biståndet genom SD:s Hepatica är den brasilianska organisationen Institute for Conservative Action.

IAC leds av Jair Bolsonaros svärdotter Heloísa Bolsonaro.

IAC skriver på sin hemsida att de vill skydda liv från tidpunkten för befruktningen och värna den ”naturliga familjen”.

Vilket så klart är rassekod för abortmotstånd och homofobi.

Hepaticas generalsekreterare Stefan Dozzi, tidigare Värmdöpolitiker för SD, menar att det inte är abortmotståndardelen av verksamheten de tecknat avtal om att stödja.

Pengarna ska gå till att stärka unga lokala ledare.

Rekordkorrupt person

Det är ungefär lika gottroget som att ge en person i aktivt missbruk pengar i tron att de bara kommer att gå till mat.

Sida kan kräva tillbaka stödet till Hepatica om bidraget går till att undergräva flickors och kvinnors rättigheter. Vilket det helt uppenbart gör.

2020 utnämndes Jair Bolsonaro till ”årets korrupta person” av Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP.

Motivationen var den organiserade brottslighet Bolsonarofamiljen ägnat sig åt på skattebetalarnas bekostnad.

Bolsonaro och hans söner har tvättat pengar, skattefuskat och lagt sig i rättsprocesser.

Demonstrationer mot före detta presidenten Jair Bolsonaro i Brasilien under en rättsprocess 2025.

Mindre till FN – mer till SD

Medan stödet till FN:s utvecklingsprogram UNDP kapas från 516 till 40 miljoner kronor boostas Hepatica.

Som samtidigt kritiserats för att inte klara av ekonomisk uppföljning.

Utöver att IAC-pengarna riskerar att finansiera inskränkandet av kvinnors och hbtq-personers rättigheter kan det gå till andra tveksamma syften.

En av Hepaticas uttalade syften är nätverk och samarbeten.

På projektbeskrivningen ser det ut att vara en front för att Ungsvenskarna ska få åka på Brasilienresa och lära sig av en ännu mer framgångsrik populistisk rörelse.

Våra skattepengar ska varken göda Bolsonarofamiljen eller gå till abortmotstånd.

Sida får inte bete sig som att blåsippan, Hepatica, är fridlyst.

Efter DN:s avslöjande måste de våga plocka bidraget.