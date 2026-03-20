Artikeln i korthet Örebro erbjuder alla fast anställda barnskötare att utbilda sig till undersköterskor.

De som nappar erbjuds arbeta halvtid i äldreomsorgen eller inom LSS samtidigt som de studerar halvtid.

Om för få barnskötare accepterar erbjudandet kan det leda till uppsägningar.

Eva Olsson, 48-årig barnskötare vid förskolan Hästskon, är positiv till kommunens projekt.

– Jag kan väl tycka att det ändå är ett bra erbjudande, säger Eva Olsson, som också sitter i styrelsen för fackförbundet Kommunals sektion för barnskötare i Örebro.

Kommunen erbjuder samtliga 775 fast anställda barnskötare att skola om sig till undersköterskor och då jobba halvtid i äldreomsorgen eller inom LSS och studera halvtid. Det här har Nerikes Allehanda skrivit om först.

Bakgrunden är att barnkullarna minskar i Örebro precis som i stora delar av Sverige. Förra året blev 695 barnskötare uppsagda i hela landet på grund av arbetsbrist, enligt siffror från Omställningsfonden, en stiftelse som ägs och drivs av arbetsgivare och fack på det kommunala området.

Det är nästan en tredjedel av alla uppsägningar inom välfärden. Men sannolikt har många fler barnskötarjobb försvunnit. När samtliga 290 kommuner rapporterade in den senaste lönestatistiken till Kommunalarbetaren var det tusentals färre barnskötare 2025 jämfört med 2024.

Arbetstider skrämmer

Eva Olssons fackliga arbete gör att hon ändå inte funderar på att byta bana själv.

Men när det ser ut som det gör med minskande barnkullar är det ändå bra att kommunen erbjuder alternativ, tycker hon.

– Annars får de antingen göra sig av med folk eller omplacera.

En ny rapport från Kommunal visar att storleken på barngrupperna ökar, samtidigt som det blir färre barnskötare.

Alla barnskötare är inte positiva, enligt Jagoda Angelkovski, 63 år, barnskötare och skyddsombud vid Fridensbergs förskola i Örebro.

– Barnskötare tycker om sitt jobb och personalen behöver vara kvar i förskolan, säger hon.

Att det finns ett visst motstånd till att omskola sig till jobb i vården handlar mycket om arbetstiderna, tror hon.

– Jag jobbar fram till klockan halv sex i dag sen åker jag hem. Jag behöver inte tänka att jag ska vara där på kvällen eller natten.

Kommunen borde i stället satsa på mindre barngrupper och fler vuxna per barn, tycker Jagoda Angelkovski.

Risk för uppsägningar

Tanken är att omskolningen ska inledas till hösten. Ett första informationsmöte har precis hållits. Och intresset har varit stort enligt Katarina Arkehag, direktör vid förskole- och grundskoleförvaltningen. Över 100 personer hade anmält sig till informationsträffen.

Men behövs inte barnskötarna i förskolan?

– Jo, det kommer de göra och vi kommer absolut fortsätta att behöva barnskötare. Men vi behöver inte lika många längre.

Om alldeles för få barnskötare antar erbjudandet finns det risk för uppsägningar, enligt Katarina Arkehag.

“Absurt att man gör på det viset”

Fackförbundet Kommunals ordförande Malin Ragnegård håller med Jagoda Angelkovski om att barnskötarna behöver vara kvar i förskolan.

– Det är klart att det behövs utbildad personal till äldreomsorgen. Men det behövs också att vi behåller all kompetent personal i förskolan. Många kommuner lever i dag inte upp till Skolverkets riktlinjer om hur stora barngrupperna ska vara och att då inte behålla den personal man har är ju väldigt osmart, säger hon.

Malin Ragnegård, ordförande för Kommunal.

Kommunal har precis släppt en ny rapport på det här temat, där framgår bland annat att den genomsnittliga storleken på barngrupperna i förskolan ökar.

Att i det läget ändå säga upp personal, som sker nu, är illa skött av staten och kommunerna, anser Malin Ragnegård.

– Jag tror inte att någon kan tycka att vi behöver färre vuxna bland våra barn och unga, utan snarare fler. Det är för mig helt absurt att man gör på det viset och försämrar arbetsmiljön också.