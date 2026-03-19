Artikeln i korthet En misstänkt våldtäkt utreds på skandalomsusade äldreboendet Granliden i Göteborg.

Utredningen leds av åklagare, som säger att de än så länge har begränsade uppgifter.

Göteborgs stad ser allvarligt på misstankarna. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

Konflikter mellan personalgrupper på äldreboendet Granliden i Göteborg har lett till saboterade bilar, fasttejpade könshår på skåp, avstängningar, väktare – och personal som inte vågar gå till jobbet på grund av pistolhot.

Nu kan vi avslöja att det pågår en polisutredning om en misstänkt våldtäkt på Granliden. Det var den 27 december förra året som polisanmälan kom in. Det är en äldre person som bor på Granliden som ska ha utsatts, enligt anmälan.

Förhör ska hållas

Ärendet är överlämnat till en åklagare som leder förundersökningen.

– Än så länge har vi ganska begränsade uppgifter. Vi kommer att vidta utredningsåtgärder för att få en bättre bild av vad det är som har hänt och hur vi kan gå vidare, säger kammaråklagare Joel Pollnow.

Den närmaste tiden kommer det hållas förhör med personer som kan ha mer information.

När den påstådda våldtäkten ska ha inträffat är oklart, men enligt åklagaren är det längre tillbaka i tiden. Om det var under förra året eller ännu längre sen vill han inte precisera. Han vill inte svara på om det finns någon misstänkt.

Göteborgs stad: Allvarligt

På Göteborgs stad skriver tillförordnade avdelningschefen Sofia Faström i ett mejl att hon ser allvarligt på att det pågår en förundersökning om misstänkt våldtäkt på Granliden. Hon har varit i kontakt med polisen som inte kunnat ge mer information på grund av förundersökningssekretess.

Kommunalarbetarens granskning av Granliden har också visat att personal larmat om äldre som legat i sitt eget kiss och avföring utan att få hjälp och äldre som inte duschats på flera veckor. Göteborgs stad har sagt att det inte sticker ut jämfört med andra boenden.