Artikeln i korthet I Hudiksvall finns en utbildning för civilplikt där deltagarna ska lära sig att stödja elnätspersonal i krigssituationer.

Sverige har avsatt 1,4 miljarder kronor till energiförsörjning inom civilt försvar fram till 2028 där ungefär 1 000 personer utbildas i roller som kabelmontörer, fibertekniker och vattenkraftstekniker.

Vissa deltagare är kritiska till att de blivit inkallade vilket lett till lönebortfall och problem med familjelivet. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

Strax utanför Hudiksvall övar fjorton män på att skarva kablar på ett snöigt och kallt men soligt övningsfält.

De är inne på sluttampen av sin civilpliktsutbildning till kabelmontör.

Teori och praktik varvas under tjugo utbildningsdagar (med fem dagars paus) i utbildningsanordnaren Edugrades lokaler vid Hudiksvallsfjärden.

Snart ska hela gänget vara redo att rycka ut och reparera kablar om det skulle gå så illa att Sverige hamnar i krig.

– Det är en kort civilpliktsutbildning som ska ge personer med elbakgrund en grundläggande kompetens så att de kan fungera som förstärkningsresurs för ordinarie personal i elnätet, säger Erik de Pablos, sälj- och affärsutvecklare på Edugrade.

Civilplikten får aktiveras i krigsfara, krig eller om totalförsvaret är utsatt. Ordinarie elnätspersonal räcker inte till i en sådan situation.

Elnätet är ett viktigt mål för en fiende i krig och det behövs stora resurser för att reparera och återställa nätet, något som dagens situation i Ukraina tydligt visar.

1 000 ska utbildas Fram till 2028 satsas 15 miljarder kronor på det civila försvaret och 1,4 miljarder är avsatta för området energiförsörjning. Svenska kraftnät utbildar 2025 – 2028 ungefär 1 000 civilpliktiga inom el, uppdelat på fem roller; stationstekniker, fibertekniker, luftledingsmontörer, kabelmontörer och vattenkraftstekniker. Fem olika utbildningsanordnare har fått uppdraget och utför det på lika många platser i Sverige. Edugrade är en av dem.

Risken för krig högre än på länge

De civilpliktiga kan däremot inte kallas in efter ett oväder, hur illa det än skulle slå mot elnätet.

Sverige bedömer dock risken för krig högre nu än på länge, så kontexten är enligt Erik de Pablos allvarlig.

Även om kunskapen som förmedlas är basal rent tekniskt, så ska allt kunna utföras under tuffa förhållanden.

Under utbildningen varvas teori och praktik, men den består till största delen av praktiska moment.

Deltagarna får först öva inomhus och senare i en mer verklighetstrogen miljö utomhus. I dag skarvas markförlagda elkablar.

– Om det har sprängts en bomb och kabeln är av, då ska de klara av att sätta ihop dem igen. Dagens övningar innefattar också anslutning till skåp och nätstation, säger Erik de Pablos.

Tolv i gruppen har kallats in och två har själva anmält intresse. Även de senare måste dock slutföra utbildningen när de väl antagits som civilpliktiga.

Släppa andra åtaganden under en månads tid

De civilpliktiga har alla en elbakgrund och är registrerade med en auktorisation hos Elsäkerhetsverket. I nuläget arbetar många av dem dock med helt andra saker.

Tolv i gruppen har kallats in och två har själva anmält intresse. Även de senare måste dock slutföra utbildningen när de väl antagits som civilpliktiga.

Många av kursdeltagarna står mitt i livet och är kanske egenföretagare, småbarnsföräldrar eller har andra åtaganden som de nu måste släppa under nästan en månads tid.

Det är möjligt att överklaga kallelsen, men enligt Erik de Pablos är det mycket svårt att beviljas undantag.

– Vi tycker ändå att stämningen överlag har varit bra under utbildningen. Inledningsvis märktes det att killarna inte kommer hit frivilligt men sen försöker man göra det bästa av situationen. Det är inte många sura miner nu, säger Erik de Pablos.

Magnus Mövik, 37 Arbetar som försäljare Hur reagerade du när du blev kallad att göra civilplikt?

– Det var lite av en chock faktiskt, jag var inte alls förberedd på det. Jag har två barn som är tre och fem år gamla, de och min sambo behöver mig hemma. Dessutom blir det ett stort ekonomiskt avbräck för oss. Jag kände ändå att det inte var någon idé att överklaga kallelsen, det var bara att acceptera läget. Hur har du upplevt utbildningen?

– Det var jobbigare innan jag åkte hit än det är nu på plats. Det är inget fel på utbildningen och jag har lärt mig mycket. Men jag är kritisk till att Svenska Kraftnät har valt att kalla auktoriserade elektriker. De borde gå ut mer aktivt och försöka få folk som är intresserade av att göra civilplikt att söka.