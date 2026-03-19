Magnus tvingas göra civilplikt mot sin vilja: ”Blev något av en chock”
Tusen auktoriserade elektriker kallas till civilplikt mellan 2025 och 2028. Undantag beviljas inte i första taget, även om kallelsen passar dåligt in i livspusslet. Vi har besökt en av utbildningarna, som hålls på Edugrade i Hudiksvall.
Strax utanför Hudiksvall övar fjorton män på att skarva kablar på ett snöigt och kallt men soligt övningsfält.
De är inne på sluttampen av sin civilpliktsutbildning till kabelmontör.
Teori och praktik varvas under tjugo utbildningsdagar (med fem dagars paus) i utbildningsanordnaren Edugrades lokaler vid Hudiksvallsfjärden.
Snart ska hela gänget vara redo att rycka ut och reparera kablar om det skulle gå så illa att Sverige hamnar i krig.
– Det är en kort civilpliktsutbildning som ska ge personer med elbakgrund en grundläggande kompetens så att de kan fungera som förstärkningsresurs för ordinarie personal i elnätet, säger Erik de Pablos, sälj- och affärsutvecklare på Edugrade.
Civilplikten får aktiveras i krigsfara, krig eller om totalförsvaret är utsatt. Ordinarie elnätspersonal räcker inte till i en sådan situation.
Elnätet är ett viktigt mål för en fiende i krig och det behövs stora resurser för att reparera och återställa nätet, något som dagens situation i Ukraina tydligt visar.
Risken för krig högre än på länge
De civilpliktiga kan däremot inte kallas in efter ett oväder, hur illa det än skulle slå mot elnätet.
Sverige bedömer dock risken för krig högre nu än på länge, så kontexten är enligt Erik de Pablos allvarlig.
Även om kunskapen som förmedlas är basal rent tekniskt, så ska allt kunna utföras under tuffa förhållanden.
Under utbildningen varvas teori och praktik, men den består till största delen av praktiska moment.
Deltagarna får först öva inomhus och senare i en mer verklighetstrogen miljö utomhus. I dag skarvas markförlagda elkablar.
– Om det har sprängts en bomb och kabeln är av, då ska de klara av att sätta ihop dem igen. Dagens övningar innefattar också anslutning till skåp och nätstation, säger Erik de Pablos.
Släppa andra åtaganden under en månads tid
De civilpliktiga har alla en elbakgrund och är registrerade med en auktorisation hos Elsäkerhetsverket. I nuläget arbetar många av dem dock med helt andra saker.
Tolv i gruppen har kallats in och två har själva anmält intresse. Även de senare måste dock slutföra utbildningen när de väl antagits som civilpliktiga.
Många av kursdeltagarna står mitt i livet och är kanske egenföretagare, småbarnsföräldrar eller har andra åtaganden som de nu måste släppa under nästan en månads tid.
Det är möjligt att överklaga kallelsen, men enligt Erik de Pablos är det mycket svårt att beviljas undantag.
– Vi tycker ändå att stämningen överlag har varit bra under utbildningen. Inledningsvis märktes det att killarna inte kommer hit frivilligt men sen försöker man göra det bästa av situationen. Det är inte många sura miner nu, säger Erik de Pablos.