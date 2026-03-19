Arbetsplatsolyckan i Staffanstorp där en 45-årig kvinna miste livet inträffade den 2 februari 2026.

Fastighetsteknikern var anställd i ett fastighetsbolag som arbetar med förvaltning av lokaler. Det var när ventilationsaggregatet skulle lyftas med gaffeltruck till ett entresolplan som det gled av och föll över kvinnan.

Beställaren hade hyrt in flera entreprenörer som också arbetade på arbetsplatsen med att färdigställa lokalen vid tillfället.

— Det var en mindre ombyggnad som pågick inne i en fastighet. Man kanske tänker sig att det då inte är så stora risker, men det är tyvärr ofta då det händer olyckor, säger Marcus Borgen, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Oklart vem som hade ansvar

Arbetsmiljöverket har gått igenom hela ansvarskedjan och hur rollfördelningen mellan bolagen såg ut när olyckan inträffade.

Inspektörerna upptäckte att det fanns oklarheter kring hur arbetsmiljöarbetet i byggprojektet var organiserat och vem som hade arbetsmiljöansvaret.

Arbetsmiljöverket ställde också krav på bättre rutiner, både för hur arbetsmiljörisker ska hanteras och för planering och ledning när tunga aggregat ska förflyttas.

Stor risk att skadas

Under inspektionen framkom att det både saknades en dokumenterad planering och riskbedömning av hur förflyttningen av aggregatet skulle göras. Därför fanns en ökad risk för att någon skulle skadas eller dö i samband med arbetet.

Enligt Marcus Borgen är det vanligt att stora fastighetsägare som förvaltar industrilokaler över hela landet tar in olika entreprenörer för byggarbeten lokalt medan de själva sitter på annan ort.

— Då kan saker hamna mellan stolarna, säger han.

Arbetsgivaren har redan skickat in svar på hur man uppfyllt Arbetsmiljöverkets krav på att åtgärda bristerna. Arbetsmiljöverket har läst dem och kommer inte att ställa några ytterligare krav.

— De svar som arbetsgivaren har skickat in och den organisation man satt in i dag är väldigt bra. Jag är övertygad om att projektet kommer att skötas som det ska framöver, säger Marcus Borgen.

Pågår rättslig utredning

Arbetsmiljöverkets uppdrag är inte att ta ställning i skuldfrågan efter en arbetsplatsolycka, utan att säkerställa så att arbetsgivaren gjort tillräckliga åtgärder för att liknande händelser inte ska hända igen.

Det pågår även en rättslig utredning av arbetsplatsolyckan i Staffanstorp om vållande till annans död och arbetsmiljöbrott.

Lars Magnusson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål är förundersökningsledare för den. Han kan inte svara på när ett eventuellt åtal kan väckas.

– Det är ännu för tidigt i utredningsarbetet, säger han till Fastighetsfolket.