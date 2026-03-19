Artikeln i korthet Hemtjänsten i Storfors har stora problem med underbemanning, särskilt under helger, vilket ofta leder till att fast anställda får arbeta väldigt långa pass för att täcka behoven.

En extern konsults bedömning för tre år sedan ledde till en lägre grundbemanning som inte fungerar i praktiken.

Det har lett till ett ökat beroende av vikarier, vars kostnader 2025 låg 52 procent över budget. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

När telefonen ringer på helgen knyter det sig i magen på undersköterskan Marianne Johansson.

– Då tänker man direkt, vem är sjuk nu och hur ska vi lösa det? Måste jag stanna kvar tills nattpersonalen börjar?

Hon är undersköterska inom hemtjänsten i värmländska Storfors, skyddsombud och facklig företrädare för Kommunal. Hon berättar att hemtjänsten går in i varje helg med för låg bemanning.

– Vikarierna går åt till att täcka grundbemanningen. Vi vet inte alltid vilka som ska komma eller om de kommer, säger Marianne Johansson.

Konsult sänkte bemanningen

Då får personalen börja ringa runt själva. Inte sällan slutar det med att någon som började klockan sju på morgonen får stanna kvar till tio på kvällen. Ett arbetspass på 15 timmar.

– Det händer flera gånger i månaden att vi jobbar dubbelt, senast nu i helgen.

Problemen började efter en genomlysning av äldreomsorgen som gjordes av en extern konsult för tre år sedan. Konsulten Agneta Hugander slog fast en lägre grundbemanning som aldrig har fungerat i praktiken.

Sedan dess planeras verksamheten från start med vikarier eftersom grundbemanningen är för låg.

– När konsulten var här är den värsta tiden i mitt fackliga liv. Vi hade inte möjlighet att säga någonting, allt skulle gå så fort. Men budgeten på papperet såg bättre ut än tidigare så politikerna var nöjda, säger Marianne Johansson.

”Vi kan inte fortsätta ha det så här. Det måste bli fler anställda”, säger Marianne Johansson.



Hoppar över städning

En intern rapport, som Kommunalarbetaren tagit del av, visar hur situationen ser ut i dag.

16 av 44 arbetspass under helgerna bemannas av vikarier. Men även när de är tillsatta räcker bemanningen inte till för verksamhetens behov.

Kostnaden för vikarier i hemtjänsten låg 52 procent över budget 2025.

Behovet av hemtjänst har stigit kraftigt i Storfors det senaste året. Antalet utförda hemtjänsttimmar (kringtid som restid, dokumentation ej inräknat) har ökat från drygt 1 350 timmar i januari 2025 till 2 050 timmar i januari 2026 – en ökning med runt 50 procent.

Trots att behovet av hemtjänst har ökat stadigt ligger grundbemanningen kvar på den nivå som sattes efter konsultens genomlysning.

Marianne Johansson beskriver en arbetsvardag där tiden ofta inte räcker till:

– Vi har legat back på bemanningen sedan konsulten var här. Ibland får man korta besöken eller hoppa över saker som städning eller dusch. Det händer också att man går ensam trots att det egentligen ska vara dubbelbemanning.

Varje helg måste äldrevården i Storfors ta in nya vikarier för att lyckas fylla upp bemanningen.

”Hade ingen aning”

Arbetsmiljöverket har riktat kritik mot verksamheten. Efter en inspektion hösten 2025 kräver myndigheten bland annat tydligare rutiner för riskbedömningar och klara besked om vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tiden inte räcker till.

Socialchefen i Storfors, Pernilla Pettersson, säger att hon ser allvarligt på situationen i hemtjänsten.

– Så som det ser ut nu fungerar bemanningen inte.

Hon tillträdde i november förra året.

Arbetsmiljöverkets krav Efter en inspektion i oktober 2025 ställde Arbetsmiljöverket flera krav på hemtjänsten i Storfors kommun. De gör en uppföljning 31 mars. Tydliga prioriteringar när tiden inte räcker till.

Besked om vem personalen ska kontakta vid bemanningsproblem.

Tydliga rutiner för hur arbetsmiljörisker ska undersökas och riskbedömas.

Riskbedömningar av arbetet hos varje brukare.

En handlingsplan för åtgärder som ska minska riskerna.

– Jag hade ingen aning om att det såg ut så här när jag började. Den förklaring jag fått till vikarieandelen är att de gör att personalen slipper delade turer.

Enligt socialchefen är kommunens lösningar just nu att utlysa långtidsvikariat och att fråga befintlig personal om de vill arbeta fler helger.

– Här och nu är det lösningen. Min förhoppning framåt är att vi ska kunna öka bemanningen, säger Pernilla Pettersson.

Kräver fler tillsvidareanställda

Undersköterskan Marianne Johansson säger att förslagen kan vara steg i rätt riktning – men att de inte räcker.

– Visst är det bättre med långtidsvikariat än att vikarier kommer in på timme. Men vi kan inte fortsätta ha det så här. Det måste bli fler tillsvidareanställda.

När hon går till jobbet på helgerna finns oron kvar:

– Jag är lika nervös som alla andra. Har de vikarier som kommer rätt kompetens – eller blir det ännu mer stress för oss andra? Kommer jag att få rast? Kommer jag att hinna äta?

Konsulten Agneta Hugander hänvisar frågor till Storfors kommun eftersom genomlysningen gjordes på uppdrag av kommunen.