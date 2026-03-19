”Beslut av det här slaget är aldrig enkla och vi kommer att göra vårt yttersta för att stötta våra medarbetare på bästa möjliga sätt i en tid av förändring”, säger Juvencio Maeztu, vd för Ikeabolaget Ingka Group i ett pressmeddelande.

Bakom beslutet ligger en stor omorganisation som bolaget gör globalt.

Planen är att ”förenkla organisationen, skapa snabbare beslutsvägar och sänka kostnader”.

Ska ge lägre priser

Totalt omfattas upp till 800 tjänster av förändringarna, varav 625 finns i Sverige. De flesta av dessa finns inom ”globala roller”, enligt Ikea.

145 av de anställda som varslas om uppsägning jobbar på huvudkontoret i Helsingborg, med företagsförsäljning på varuhus eller som tjänstemän på lagret i Torsvik.

Ikea räknar med att omorganisationen ska leda till lägre priser för kunderna.