De två anställda kom till gården från Portugal 2024 för att arbeta i stall och restaurang. De uppger i förhören att de bjöds på shots, misstänker att de blev drogade och att en av dem därefter utsattes för grov våldtäkt och den andre anser åklagaren har blivit misshandlad genom att blivit ilurad narkotika så att hen blev medvetslös.

Båda har också berättat om långa arbetspass utan lediga dagar och att den utlovade lönen inte betalades. De var också begränsade att ta sig från gården som var låst.

Åklagaren har åtalat hästföretagaren för ytterligare en misstänkt grov våldtäkt mot en annan person som tidigare övernattat på gården. Det brottsoffret berättar en liknande historia kring tillvägagångssättet.

Domstolen friar – inte tillräckliga bevis

Men tingsrätten friar alltså mannen i domen som kom i dag. Domstolen anser att åklagaren inte lyckas bevisa vad som hände tillräckligt säkert. Även om det finns saker som ser misstänkta ut, räcker inte bevisen för en fällande dom, enligt Ystad tingsrätt.

Domstolen pekar särskilt på att målsägandena inte kunnat berätta om själva övergreppen, att stödbevisningen inte säkert knyter händelserna till de aktuella nätterna och att det saknas rättskemiska bevis för att de drogats.

– I detta fall har vi kommit fram till att den åberopade bevisningen till stöd för målsägandens berättelser inte är tillräcklig för en fällande dom, säger rådmannen Sara Thomas i ett pressmeddelande.

Men en av domarna, en nämndeman, höll inte med och tyckte att mannen skulle dömas för våldtäkt av normalgraden.

Åklagaren: ”Jag är inte nöjd”

– Det ligger väl i sakens natur att jag inte är nöjd över att domstolen ogillade åtalet, säger kammaråklagare Peter Engström.

Han tycker att rätten inte gjort en sammanlagd bedömning av bevisen, som enligt honom pekar på att den åtalade mannen är skyldig. I stället har domstolen tagit bevis för bevis och avfärdat dem var för sig.

– Men jag menar att det är den samverkande bevisningen som alla pekar åt samma håll, säger Peter Engström.

Kommer du att överklaga domen?

– Jag måste smälta det här lite innan jag tar ställning. Men som det ser ut nu så kommer jag att luta mot det, ja.

Stora mängder narkotikaklassade mediciner

Enligt förundersökningen reagerade polisen på den uppseendeväckande mängd narkotikaklassad medicin som hittades i den åtalades hem. Bland bevismaterialet finns också sökhistorik som visar att den åtalade har sökt på ”zolpiderm dödlig dos”, ”kåt av ghb” och så vidare.

Tingsrätten tycker att sökningarna ser illa ut, men inte att det är tillräckligt för att bevisa brottet.

Hästföretagaren har hela tiden nekat till brott.

– Tingsrättens domskäl ligger i linje med försvarets argumentation från början. Vår uppfattning är att åtal aldrig borde ha väckts, säger hans advokat, Behrang Eslami, till Arbetet efter domen.