Musik strömmar ur högtalarna. Rader av hårprodukter, speglar och frisörstolar. I en stol sitter en kvinna och får håret färgat.

– Jag tror att många tänker att frisör är en enkel linje. Man kanske är trött på att plugga och tänker att man vill göra något praktiskt, säger Molly Jansson, som går andra året på frisörprogrammet på Polhemsskolan i Gävle.

Hon hade själv inga planer på att bli frisör när hon sökte till gymnasiet, utan ville gå Barn- och fritidsinriktning.

– Jag ville jobba med barn. Men sen var jag på öppet hus på flera skolor som har frisörlinjen och tyckte att det verkade jättekul. Och nu tycker jag att det är väldigt roligt.

Lite drygt hälften av frisöreleverna har jobb tre år efter att de gått ut gymnasiet, jämfört med fordons- vvs- och bygg-inriktningarna där tre av fyra elever har jobb.

”Måste vara väldigt motiverad”

Klasskompisen Agnes Tjernell Olsson är inne på samma sak och tror att vissa väljer programmet för att de inte orkar plugga.

– Men man måste vara väldigt motiverad och ha tydliga mål tror jag för att man ska kunna ta sig framåt. Min största dröm är att jag vill öppna upp min egen salong. Men jag vill i alla fall jobba som frisör i framtiden.

”Har nästan varit min dröm”

Eleven Alva Ålander har tänkt på att bli frisör sedan hon var liten.

– Jag bad alltid få om att fixa med mammas hår och grejer. Så det har nästan alltid varit min dröm.

Och hon har redan nu ett jobb på gång där hon gör sin praktik, så kallad APL.

– De har i princip en plats åt mig. Det är inte helt klart, men det är väldigt stort sannolik att jag har en plats där sen när jag går ut i trean.

Det är viktigt för framtiden var man gör sin APL.

De som redan då har hittat en bra plats får ett försprång, enligt frisörläraren Eva Westman.

När eleverna går ut gymnasiet är de inte färdiga frisörer. För att få ta ett gesällprov måste de göra 2 000 timmar som trainee.

– Det har blivit svårare att hitta ett bra ställe där man får en trainee-plats. Det har ju blivit större konkurrens om de platserna i och med att det utbildas mycket fler frisörer nu.

Eva Westman tror också att det kan finnas en annan anledning till att inte alla elever väljer en frisörkarriär.

– Man kanske inte är förberedd på att det är ett så socialt yrke som det faktiskt är. Det kräver ganska mycket av dig. Även om det handlar mycket om att ta hand om hår så handlar det också väldigt mycket om att man ska ta hand om människor.

Populäraste programmen 2025/26 (Förstahandsval) Program Antal sökande Andel av alla sökande (133 000) Samhällsvetenskapsprogrammet 23 800 17,9 % Ekonomiprogrammet 22 900 17,2 % Naturvetenskapsprogrammet 16 200 12,2 % Teknikprogrammet 9 400 7,1 % El- och energiprogrammet 8 400 6,3 % Estetiska programmet 6 900 5,2 % Fordons- och transportprogrammet 6 800 5,1 % Bygg- och anläggningsprogrammet 5 500 4,1 % Barn- och fritidsprogrammet 5 200 3,9 % Försäljnings- och serviceprogrammet 5 000 3,8 % Källa: Skolverket, 2025 Visa hela tabellen