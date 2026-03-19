Det var för ett år sedan som Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion av en arbetsplats i Karlskrona.

På plats hade Assemblin en inhyrd arbetstagare som utförde arbete på en ställning.

Fallhöjden var 2,13 meter och ställningen saknade såväl fotlist som mellanledare.

Inte heller bar arbetaren något personligt fallskydd.

När fallhöjden är två meter eller högre krävs i de allra flesta fall fallskydd, vilket alltså saknades vid tillfället.

Från Arbetsmiljöverkets inspektion av arbetsplatsen i Karlskrona.

Sanktionsavgift på 400 000

Därför har Arbetsmiljöverket utfärdat en sanktionsavgift på 400 000 kronor för Assemblin att betala.

Assemblin kommenterar det hela så här:

Vi kan bekräfta att Assemblin El har fått en sanktionsavgift från Arbetsmiljöverket efter en inspektion i april 2025 som rörde brister i fallskydd. Vi accepterar myndighetens beslut och ser allvarligt på alla avvikelser från våra säkerhetsrutiner. Säkerhet i arbetet är en prioriterad fråga för oss och vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att våra arbetsplatser uppfyller gällande krav och regelverk.