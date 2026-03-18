Nya prylar för elektriker

Artikeln i korthet Svante Olsson, grundaren av Elektroskutt, har utvecklat Blocks-y, en ny y-koppling för flexrör som underlättar installation av exempelvis spotlights och brandlarm.

En annan nyhet är produkten Capps, som fungerar som skydd och tätning för markrör där de ansluter till byggnader.

Det säger Svante Olsson, idésprutan bakom Elektroskutt vars produkter prisats flera gånger på senare års mässor.

Nyligen kom Blocks-y som är en y-koppling för flexrör 16 och 20 mm, tänkt för spotar, fönstersmygar, brandlarm och liknande där två rör möts men med fördel bara har ett utsläpp från vägg/tak.

– Det har varit en del elektriker som velat ha en ny typ av y-koppling, men jag har inte varit helt såld på idén.

– Tillverkningsmässigt har det varit knepigt. Men så kom jag på att utgå från ”blockskroppen” (blocks, en tidigare produkt) och då funkade det, säger han.

Blocks-y: två rör blir ett utsläpp till exempelvis spottar i fönstersmygar.

Ingångar från sidan alternativt ovansidan. Medföljande propp stänger oanvända utgångar.

Utgångsröret är fast, vilket klarar våtrumskraven, och kan kapas till önskad längd.

Finns för 16 och 20 mm och passar med regelfäste (1420244).

Capps kommer ut

I dagarna kommer också Capps ut i handeln. Ett kombinerat skydd eller avslutning för markrör vid anslutning mot byggnader.

– Jag har sett markrör sticka upp lite här och var och det ser varken bra ut eller är bra för framtiden; Det går i vatten och grus i rören. Det här är en utveckling på en tidigare produkt (Muffs).

Med nya Capps gör du en skyddad övergång upp på vägg eller använder alternativt som tätning för tomrör.

Capps fästs i vägg och låser, täcker och tätar markrör för framtida bruk. Kan också användas som övergång mot kabelskydd om toppen sågas av.

Kommer i två storlekar och kan anpassas till 16, 22, 28, 34 och 68 mm. Namnet kommer från den kepsliknande underdelen.

– Den gör att du kan gå in med röret antingen rakt underifrån eller i 45 gradig vinkel. Ofta går det inte ansluta helt rakt för stenar eller betongsulor som är i vägen.

– Tänker att det blir en mångsidig produkt, säger Svante Olsson.