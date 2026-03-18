Artikeln i korthet Statens haverikommission (SHK) har avslöjat allvarliga brister i säkerheten vid olyckan på Malmö godsbangård i april förra året där en banarbetare omkom och en skadades allvarligt.

Utredningen visar på systembrister genom hela kedjan, från introduktion till säkerhetsuppföljning.

Kritik riktas mot Trafikverket, Infranord och Transportstyrelsen för ineffektiv säkerhetskontroll och bristande uppföljning av incidenter. SHK kräver nu förbättringar i säkerheten.

Ett år före dödsolyckan var två banarbetare sekunder från att bli påkörda på samma spår.



Det har Statens haverikommission (SHK) upptäckt i sin utredning av spårolyckan i Malmö förra året, där 25-årige Kevin Calmernäs omkom och hans kollega skadades allvarligt.

Haverikommissionen har sett flera allvarliga brister.

– Ingen av banarbetarna var behöriga att vara på Malmö godsbangård, säger Eva-Lotta Högberg, utredningsledare på SHK.

Visste inte att de var i spåret

Olyckan inträffade när Kevin och hans kollega skulle åtgärda besiktningsanmärkningar på ett av Sveriges mest trafikintensiva spårområden.

Vad de inte visste var att ett Öresundståg kom körande rakt mot dem. Varken lokföraren eller trafikledningen kände till att banarbetarna befann sig i spåret.

De arbetade under dagen med arbetsmetoden tågvarning, som innebär att en person håller utkik och varnar kollegan för tåg.

”Systembrister i hela kedjan”

Men haverikommissionen slår fast att tågvarning inte var tillåtet på spåret där olyckan inträffade, något som Sekotidningen och Arbetet tidigare avslöjat.

– Utredningen visar på systembrister i hela kedjan. Från introduktionen, planeringen och utförandet till hur arbetet i spårområdet följs upp, säger Eva-Lotta Högberg.

Inhyrda av Infranord

Kevin och hans kollega var inhyrda av det statliga järnvägsföretaget Infranord och hade inte fått någon säkerhetsintroduktion eller information om lokala förhållanden på platsen.

De hade arbetat med tågvarning där det inte var tillåtet även innan olyckan, och hade dessutom jobbat för många timmar veckan innan. Arbetstidsregler hade brutits.

Myndigheter får kritik

Kritik riktas mot Trafikverket, Infranord och Transportstyrelsen.

Trafikverket har exempelvis inte utrett alla tillbud till olyckor. Sekotidningen och Arbetet har tidigare visat att banarbetare varit nära att bli påkörda 150 gånger de senaste nio åren – eftersom spåren inte stängts av under arbeten.

Haverikommissionen har upptäckt att två banarbetare från Infranord var 1-2 sekunder från att bli påkörda drygt ett år innan dödsolyckan, på samma spår där olyckan senare skedde. Händelsen rapporterades aldrig till Transportstyrelsen eller Arbetsmiljöverket.

– Varken Infranord eller Trafikverket har haft tillräckliga rutiner för att systematiskt följa upp arbeten och tillbud, säger Eva-Lotta Högberg.

Vill se ökad säkerhet i spåren

Trafikverket har inte heller någon koll på i vilken omfattning tågvarning används, trots att de själva har larmat om säkerhetsrisker med arbetsmetoden.

Nu kräver haverikommissionen att säkerheten i spåren stärks och att personalen får bättre förutsättningar.