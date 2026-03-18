Hur säkra är de slumpmässiga drogtesterna på våra arbetsplatser? Och ska man kunna avskeda någon på grund av ett enda test? De frågorna har Arbetsdomstolen nu tagit ställning till i en dom.

Det handlar om lagerarbetaren Johan som blev utvald för att slumpmässigt drogtest på jobbet. Testet visade spår av låga halter av amfetamin. Därför fick han sparken från Ica.

Johans fackförbund, Unionen, stämde arbetsgivaren och menade att drogtestet inte var tillräckligt säkert. Dessutom har Johan hela tiden hävdat att han aldrig använt droger.

Men domstolen håller alltså inte med, utan konstaterar att drogtestet hade varit tillförlitligt och att Johan varit medveten om att han tagit amfetaminet.

Domstolen: Ica gjorde rätt

Arbetsdomstolens slutsats är att det var rätt av Ica att avskeda honom eftersom det är olagligt att köra truck påverkad och att det dessutom är ett farligt arbete.

– Det är tråkigt, men tyvärr en väntad dom. Vår medlem som inte medvetet brukat droger, förlorade ändå jobbet här. Vi menar att den här låga nivån innebär att det är uteslutet att han på något sätt utgjort en säkerhetsrisk. Men domstolen gör ju en annan bedömning, säger Cecilia Arklid, jurist på Unionen.

Unionen tycker fortfarande att ett avsked är en oproportionell åtgärd.

– Vi är oroliga nu för rättsutvecklingen med omfattande drogtester.

Ica: Nolltolerans mot droger

Ica säger att de har nolltolerans mot droger och att Johan genom att köra truck samma dag som testet utfördes gjorde sig skyldig till drograttfylleri. Därför avskedade de honom.

Anders Graneld förhandlingschef på Ica-gruppen, säger att han är lättad över domen för att det är en bekräftelse på att de agerade korrekt.

– Vi känner oss stärkta i att det är bra och rimligt att utföra slumpvisa drogtester på våra arbetsplatser för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.

Tvisten har till stor del handlat om hur säkra drogtesterna är och hur själva testningen gick till. Att bli av med sitt jobb på grund av drograttfylla är allvarliga konsekvenser. Då är det viktigt att testet som ligger till grund för anklagelserna är hundra procent säkert. Domstolsprocessen har varit lärorik för Ica.

– Vi har lärt oss hur viktigt det är att ha en rättssäker testprocess och rutiner, säger Anders Graneld.

Kommer Ica att ha som regel nu att avskeda anställda som testar positivt i drogtest?

– Varje ärende är unikt. Vi gör alltid en individuell bedömning i varje enskilt fall.