”Hjältarna bakom bussratten förtjänar bättre”

Ett ganska bra mått på en yrkesgrupps samhällsnytta är vilken effekt en generalstrejk skulle få.

Lek till exempel med tanken att alla Sveriges politiker skulle vägra gå till jobbet hela nästa vecka. Få, om ens någon, skulle antagligen märka någon skillnad.

Cyniskt ekonomiskt spel

Men om landets samtliga bussförare skulle stanna hemma i protest hade det handlat om några få timmar innan hela samhället drabbats av stora problem.

Trots detta har man i många regioner på politisk väg gemensamt kommit överens om att bussförarnas väl och ve är oviktigt.

Så pass att det kan förhandlas bort i ett cyniskt ekonomiskt spel där privata företag tävlar med varandra om vem som kan köra kollektivtrafikens bussar till lägst pris.

År efter år har villkor försämrats, rättigheter urholkats och arbetsmiljö försämrats.

Ingen krisinsikt bland arbetsgivarna

När Kommunal undersökte läget bland sina medlemmar nyligen svarade 60 procent av bussförarna att de är oroliga över att de inte kommer orka till sin pension.

Hälften svarade att de inte tror eller är tveksamma till om de kommer vara kvar i yrket om tre år. Det är alarmerande siffror, inte minst med tanke på att det redan i dag råder brist på bussförare.

Bussföretagens sjukdomsinsikt tycks tyvärr vara obefintlig.

I en debattartikel argumenterade branschorganisationen nyligen för att sänka åldern för busskörkort för att råda bot på förarbristen. Inte ett ord om företagens ansvar för den undermåliga arbetsmiljön nämndes i artikeln.

Måste få kosta

Lösningen på detta är enkel. Den är inte billig, men det måste få kosta.

Vi måste börja prioritera arbetsmiljön i kollektivtrafiken mycket högre.

Schysta scheman, rimliga raster och löner som går att leva på ska vara självklarheter, inte avlägsna drömmar.

Privatiseringsexperimentet som präglat kollektivtrafiken i tre decennier är ett gigantiskt misslyckande och behöver få ett stopp.

Med trafik i egen regi kan vi garantera bättre villkor för personalen. Gör vi inte det riskerar vi snart att stå helt utan bussförare.

Förtjänar mer än hyllning på busschaufförens dag

Vi i Vänsterpartiet kommer alltid stå på personalens och på resenärernas sida.

För oss är det glasklart att personalbristen i busstrafiken bara går att vända med kraftiga satsningar på arbetsmiljön.

I dag på bussförarens dag hyllar vi alla förare som får hjulen i kollektivtrafiken att snurra varje dag.

Men om den dystra trenden i trafiken ska vändas behöver de mer än uppskattning en dag om året, de behöver schyssta villkor och framtidstro.

Det kommer vi fortsätta kämpa för, på bussförarens dag och alla andra dagar.