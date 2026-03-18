Jan Lindberg, enhetschef inom äldreomsorgen i Skellefteå, menar att återvändande vårdpersonal skulle kunna lösa bemanningen.

När Riksdagen tar beslut om nya regler för arbetskraftsinvandring finns det många som hoppas på en väg tillbaka till Sverige.

En av dem är Flavier Mwanga, som utvisades med sin familj för ett och ett halvt år sedan. Han arbetade då på äldreboendet Björkhammarsgården i Jörn och inom Bolidens hemtjänst.

– Jag tycker om att arbeta med gamla, det är min passion. Min egen pappa dog när jag var liten, så jag tänker att det är honom jag tar hand om. Det är som att jag kommer närmare honom genom arbetet, säger han.

Flavier Mwanga är från Rwanda, men under folkmordet på 1990-talet, då över en miljon människor dödades, flydde familjen till Kongo-Kinshasa. Efter inbördeskriget återvände de, men oron i området består.

Att han, hans fru och deras två barn kom till Sverige berodde på rädsla för att tvingas strida med rebellgrupper i nordöstra Kongo.

– Det var därför jag sökte asyl i Sverige och kom till Jörn.

”Varför måste man tjäna så mycket”

Under asyltiden fick han snabbt arbete inom äldreomsorgen. I april 2024 övergick hans anställning på Björkhammarsgården till en tillsvidareanställning.

– Jag trivdes så bra där, och de trivdes med mig.

När asylansökan avslogs ville han i stället söka arbetstillstånd, så kallat spårbyte. Men ett nytt lönekrav, som då var 27 600 kronor satte stopp. Hans lön som vårdbiträde var 23 000 kronor i månaden.

Det spelade ingen roll att hans fru arbetade på restaurang och tjänade runt 27 000 kronor.

– Jag förstår inte varför man måste tjäna så mycket för att få arbeta. Vi klarade oss bra.

Utvisades 2024

Hans chefer intygade att de ville ha honom kvar. Både på äldreboendet och i hemtjänsten beskrevs han som en omtyckt och duktig medarbetare i intyg till Migrationsverket.

– Han var uppskattad av både boende och kollegor. Han gjorde ett bra jobb och behövdes, säger Jan Lindberg, enhetschef på Björkhammarsgården.

Cheferna på Skellefteå kommun skickade ett brev till Migrationsverket där de intygade att Flavier kunde jobba kvar på äldreboendet.

Trots det fick Flavier inget arbetstillstånd och familjen tvingades återvända till Rwanda i augusti 2024.

– Det är svårt att få jobb här. Men jag är glad att jag får arbeta som volontär med att ta hand om äldre åt min kyrka.

Han delar ut mat och ser till att församlingens äldre har det bra hemma. Han får ingen lön, men i utbyte får han mat och barnens skolavgifter betalda.

Kan vara tillbaka i april

Hoppet om att kunna återvända till Sverige lever kvar och han försöker hålla det svenska språket vid liv.

– Jag tänker på Björkhammarsgården varje dag. Jag saknar både kollegorna och de äldre.

De nya reglerna om arbetskraftsinvandring och ett utspel av Tidöpartierna tidigare i mars har väckt nytt hopp både hos Flavier Mwanga och hans chef Jan Lindberg.

– Vi vet inte hur vi ska bemanna sommaren, samtidigt som det finns inarbetad personal som kan språket och jobbet. Tänk om de som utvisats kunde få komma tillbaka, säger han.

– Jag kan vara tillbaka redan i april, säger Flavier Mwanga.