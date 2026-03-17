Så funkar nya ersättningen för mertid i handeln

1 Vad är mertidsersättning?

Om en deltidsanställd jobbar extra timmar utöver sitt kontrakt kallas det mertid. Tidigare fick du som jobbar deltid i handeln bara vanlig timlön för mertiden, men från och med 1 april får du extra betalt, så kallad mertidsersättning.

2 Hur mycket handlar det om?

Mertidsersättningen är lika hög som övertidsersättningen för en heltidsanställd som jobbar över. Ersättningen varierar beroende på vilka dagar och tider som du jobbar mertid, men den ger ett påslag på mellan 35 och 100 procent extra på timlönen.

3 Gäller det alltid?

Nej. Om man ber om att få byta pass med en kollega får man inte mertidsersättning om det nya passet är fler timmar.

Man får inte heller mertidsersättning om man rycker in för en kollega som blivit sjuk, eller är oväntat frånvarande. Om kollegan är borta mer än två sammanhängande dagar, ska man dock få mertidsersättning från dag tre, om arbetsgivaren inte skriver ett nytt kontrakt för timmarna.

Undantagen gäller inte frisörer. De få alltid mertidsersättning om de jobbar mertid.

4 Vem håller koll på att det blir rätt?

Det ska arbetsgivaren göra, men kolla din lönespecifikation så att du får ut den mertidsersättning du har rätt till. Om arbetsgivaren missat ersättningen måste du påpeka det inom två månader för att få dina pengar. Kontakta facket om det blir problem.

5 Kan arbetsgivaren ge nya kontrakt på enstaka timmar i stället för att betala för mertid?

Ja. Men om arbetsgivaren använder sig av så kallade tilläggskontrakt ofta tycker facket att de ordinarie kontrakten borde få fler timmar i stället.

Kontrollera så att tilläggskontraktet är korrekt skrivet innan du jobbar de extra timmarna. Skriv aldrig under ett kontrakt i efterhand, och kontakta facket om din arbetsgivare föreslår det, eller om du ofta får nya kontrakt i stället för mertidsersättning.

6 Hur fördelas extratimmarna?

Det finns i de flesta fall ingen turordning för hur extra timmar ska fördelas. Om du tycker att timmarna fördelas orättvis på ditt jobb kan du ta upp det med chefen och kontakta facket.

För anställda i Coops butiker gäller dock att mertiden ska fördelas i turordning. Den som jobbat längst ska erbjudas mertiden först.

Arbetsgivaren får inte beordra en deltidsanställd att jobba mertid.

7 Måste arbetsgivaren erbjuda deltidare fler timmar vid behov?

Nja. Om du har anmält till arbetsgivaren att du vill ha fler timmar ska arbetsgivaren ta med det i planeringen om fler tjänster ska tillsättas. Men arbetsgivaren kan ändå välja att ta in fler anställda på deltid istället, efter att ha förhandlat med facket.

8 Får jag både ob-ersättning och mertidsersättning?

Nej. Om mertiden ligger så att du skulle ha rätt till båda får du bara den av ersättningarna som är högst. Det innebär att du troligen inte får mer betalt än tidigare för extra arbete på helger och sena kvällar.

Så hög är mertidsersättningen för dig i detaljhandeln Måndag-fredag: 35 procent extra per timme för de två första mertidstimmarna före eller efter ordinarie arbetstid. 70 procent extra per timme för fortsatt mertid eller om du jobbar efter klockan 20.00. Lördag: 100 procent extra om du jobbar mertid efter klockan 12.00. Söndag eller helgdag: 100 procent extra för all mertid. Fridag, måndag-fredag: 70 procent extra om du jobbar mertid på en ledig dag. Fridag, lördag, julafton eller nyårsafton: 100 procent extra om du jobbar mertid då du skulle ha varit ledig. Midsommarafton, julafton eller nyårsafton: 100 procent extra om du jobbar efter klockan 12.00, oavsett vilken veckodag det är. Källa: Handels Läs mer